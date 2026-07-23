Coahuila se ubica entre los estados con menor afectación por incendios forestales

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    Coahuila se ubica entre los estados con menor afectación por incendios forestales
    El gobernador Manolo Jiménez atribuyó los resultados a una estrategia basada en prevención, coordinación y fortalecimiento de brigadas. CORTESÍA

La estrategia estatal prioriza la prevención mediante capacitación, mantenimiento de equipo y acciones en zonas de riesgo

Gracias a una estrategia enfocada en la prevención, la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de las brigadas forestales, Coahuila se mantiene entre las entidades del país con mejores resultados en el combate y atención de incendios forestales, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con corte a junio de 2026, en el estado se han registrado 44 incendios forestales, con una afectación de 566.08 hectáreas de vegetación arbustiva y herbácea, sin daños a árboles adultos.

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Estas cifras colocan a Coahuila en el quinto lugar nacional con menor superficie afectada y en el décimo sitio entre las entidades con menor número de incendios forestales, resultados que, de acuerdo con el Gobierno estatal, reflejan la efectividad de las acciones implementadas para prevenir y combatir este tipo de siniestros.

“En Coahuila trabajamos todos los días para proteger nuestro patrimonio natural. Estos resultados son resultado de una estrategia bien planeada, de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de una inversión histórica que nos permite actuar con rapidez y eficacia cuando se presenta una emergencia”, expresó el gobernador.

Jiménez Salinas destacó que durante 2026 se destinan 50 millones de pesos para fortalecer la capacidad operativa en materia de prevención, detección y combate de incendios forestales. Estos recursos, señaló, permiten mejorar el equipamiento, la capacitación, las herramientas especializadas, la infraestructura y la preparación del personal encargado de atender las contingencias.

Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría de Prevención e Incendios Forestales, cuenta con un estado de fuerza de 163 brigadistas, integrado por 100 elementos temporales, 40 brigadistas rurales y 23 brigadistas oficiales de la dependencia.

Este personal realiza labores permanentes de vigilancia, prevención y combate del fuego en las diferentes regiones de Coahuila, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier emergencia y reducir el impacto de los incendios en los ecosistemas forestales.

Como parte del fortalecimiento de la capacidad de respuesta, el Gobierno del Estado dispone además de tres aeronaves para la atención de incendios forestales: dos helicópteros Bell 212, equipados para realizar descargas de agua y transportar brigadistas, así como un avión destinado al traslado de personal, reconocimiento y evaluación aérea.

Estos recursos permiten agilizar la atención de emergencias en zonas de difícil acceso, además de optimizar las labores de combate y reducir los tiempos de respuesta ante los incendios.

“Estos resultados no son producto de la casualidad; son el reflejo de la voluntad de invertir en la protección de nuestros bosques, de fortalecer a nuestras brigadas y de trabajar unidos con instituciones federales, municipales, ejidos, propietarios y voluntarios. Seguiremos haciendo lo necesario para que Coahuila continúe siendo referente nacional en la protección de sus recursos naturales”, puntualizó el mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, explicó que la estrategia estatal tiene como prioridad la prevención, al considerarla la principal herramienta para disminuir tanto la incidencia como el impacto de los incendios forestales.

“Desde el inicio de la temporada reforzamos la capacitación de brigadistas, el mantenimiento del equipo especializado, las acciones preventivas en zonas de riesgo y la coordinación permanente con las dependencias que integran el Comité Estatal de Manejo del Fuego. La respuesta oportuna ha sido determinante para mantener la afectación en niveles mínimos a nivel nacional”, señaló.

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La funcionaria reconoció además el trabajo de las brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente y la colaboración de instituciones como la Conafor, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Protección Civil, municipios, ejidos, propietarios de predios y voluntarios que participan en las labores de prevención y combate.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las capacidades institucionales para proteger los ecosistemas forestales, preservar la biodiversidad y garantizar la conservación de los servicios ambientales que proporcionan los bosques de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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