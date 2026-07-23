Coahuila se ubica entre los estados con menor afectación por incendios forestales

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con corte a junio de 2026, en el estado se han registrado 44 incendios forestales, con una afectación de 566.08 hectáreas de vegetación arbustiva y herbácea, sin daños a árboles adultos.

Gracias a una estrategia enfocada en la prevención, la coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de las brigadas forestales, Coahuila se mantiene entre las entidades del país con mejores resultados en el combate y atención de incendios forestales, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Estas cifras colocan a Coahuila en el quinto lugar nacional con menor superficie afectada y en el décimo sitio entre las entidades con menor número de incendios forestales, resultados que, de acuerdo con el Gobierno estatal, reflejan la efectividad de las acciones implementadas para prevenir y combatir este tipo de siniestros.

“En Coahuila trabajamos todos los días para proteger nuestro patrimonio natural. Estos resultados son resultado de una estrategia bien planeada, de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de una inversión histórica que nos permite actuar con rapidez y eficacia cuando se presenta una emergencia”, expresó el gobernador.

Jiménez Salinas destacó que durante 2026 se destinan 50 millones de pesos para fortalecer la capacidad operativa en materia de prevención, detección y combate de incendios forestales. Estos recursos, señaló, permiten mejorar el equipamiento, la capacitación, las herramientas especializadas, la infraestructura y la preparación del personal encargado de atender las contingencias.

Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Subsecretaría de Prevención e Incendios Forestales, cuenta con un estado de fuerza de 163 brigadistas, integrado por 100 elementos temporales, 40 brigadistas rurales y 23 brigadistas oficiales de la dependencia.

Este personal realiza labores permanentes de vigilancia, prevención y combate del fuego en las diferentes regiones de Coahuila, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier emergencia y reducir el impacto de los incendios en los ecosistemas forestales.

Como parte del fortalecimiento de la capacidad de respuesta, el Gobierno del Estado dispone además de tres aeronaves para la atención de incendios forestales: dos helicópteros Bell 212, equipados para realizar descargas de agua y transportar brigadistas, así como un avión destinado al traslado de personal, reconocimiento y evaluación aérea.

Estos recursos permiten agilizar la atención de emergencias en zonas de difícil acceso, además de optimizar las labores de combate y reducir los tiempos de respuesta ante los incendios.

“Estos resultados no son producto de la casualidad; son el reflejo de la voluntad de invertir en la protección de nuestros bosques, de fortalecer a nuestras brigadas y de trabajar unidos con instituciones federales, municipales, ejidos, propietarios y voluntarios. Seguiremos haciendo lo necesario para que Coahuila continúe siendo referente nacional en la protección de sus recursos naturales”, puntualizó el mandatario estatal.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Diana Susana Estens de la Garza, explicó que la estrategia estatal tiene como prioridad la prevención, al considerarla la principal herramienta para disminuir tanto la incidencia como el impacto de los incendios forestales.

“Desde el inicio de la temporada reforzamos la capacitación de brigadistas, el mantenimiento del equipo especializado, las acciones preventivas en zonas de riesgo y la coordinación permanente con las dependencias que integran el Comité Estatal de Manejo del Fuego. La respuesta oportuna ha sido determinante para mantener la afectación en niveles mínimos a nivel nacional”, señaló.