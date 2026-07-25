Con verbena y homenajes, arrancó la recta final de los festejos por el 449 aniversario de Saltillo

Con una jornada cívica, cultural y de reconocimiento a ciudadanos e instituciones destacadas, Saltillo conmemora desde ayer viernes el 449 aniversario de su fundación, celebración en la que autoridades estatales y municipales resaltaron los avances de la capital coahuilense en materia de seguridad, competitividad, generación de empleo y calidad de vida. Los festejos estuvieron encabezados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González, quienes coincidieron en que el crecimiento de la ciudad es resultado del trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno.

RECONOCEN A QUIENES HAN DEJADO HUELLA EN SALTILLO Durante la sesión solemne de Cabildo se entregó la Presea Saltillo 2026, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento. En esta edición, el reconocimiento institucional fue para el Colegio San José por su legado en la formación académica y humana de generaciones de saltillenses; en la categoría En Vida fue distinguido Luis Arizpe Jiménez, por su trayectoria empresarial y labor social; mientras que el galardón Post Mortem fue otorgado a Carlos de la Peña Ramos, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la ciudad desde el servicio público, la infraestructura hidráulica, la promoción económica y el impulso a la educación.

DESTACAN SEGURIDAD, CRECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez afirmó que Saltillo se ha consolidado como una de las mejores ciudades del país para vivir, trabajar y formar una familia, además de posicionarse como la capital más segura de México y una de las urbes más competitivas.

Señaló que estos resultados no obedecen a la casualidad, sino a una estrategia sostenida de coordinación entre autoridades, sector productivo, universidades y ciudadanía, modelo que ha permitido fortalecer el desarrollo económico y la paz social.

El alcalde Javier Díaz destacó que el municipio continuará impulsando acciones para atraer nuevas inversiones, crear empleos formales y reforzar programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población, como Aquí Vamos Gratis, Aquí Andamos y Activa tu Parque. También reconoció la labor del DIF Saltillo, encabezado por Luly López, mediante iniciativas enfocadas en la atención médica gratuita, salud mental, autismo e inclusión para las familias del municipio.

Como parte del balance de actividades, el presidente municipal informó que la ciudad celebró su aniversario con más de 400 eventos culturales, deportivos y recreativos a través del Festival Internacional de las Artes (FINA 2026) y el FutFest. Tan solo este último reunió a más de 215 mil asistentes, mientras que el festival artístico alcanzó alrededor de 350 mil visitantes, cifras que, dijo, reflejan la participación ciudadana y el dinamismo cultural de la capital.

VERBENA, MAÑANITAS Y CALLEJONEADA MARCAN EL ANIVERSARIO Los festejo de la recta final iniciaron la noche del viernes con una verbena popular en el Parque Mirador, donde cientos de familias disfrutaron de presentaciones musicales. Al llegar la medianoche, los asistentes cantaron las tradicionales Mañanitas a Saltillo acompañados por el Mariachi Sol de América y la cantante Karime Altamirano, para posteriormente compartir el pastel conmemorativo y presenciar un espectáculo de fuegos artificiales.