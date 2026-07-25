Con verbena y homenajes, arrancó la recta final de los festejos por el 449 aniversario de Saltillo

Con verbena y homenajes, arrancó la recta final de los festejos por el 449 aniversario de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Elena Vega
por Elena Vega

La capital coahuilense celebra 449 años con la entrega de la Presea Saltillo 2026, actividades culturales y un llamado a mantener el desarrollo, la seguridad y la calidad de vida que distinguen a la ciudad

Saltillo
/
COMPARTIR

Con una jornada cívica, cultural y de reconocimiento a ciudadanos e instituciones destacadas, Saltillo conmemora desde ayer viernes el 449 aniversario de su fundación, celebración en la que autoridades estatales y municipales resaltaron los avances de la capital coahuilense en materia de seguridad, competitividad, generación de empleo y calidad de vida.

Los festejos estuvieron encabezados por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González, quienes coincidieron en que el crecimiento de la ciudad es resultado del trabajo conjunto entre sociedad, iniciativa privada y gobierno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/responde-municipio-de-saltillo-al-llamado-de-joven-rescatista-de-perros-FE22404076
$!Autoridades y ciudadanos participaron en la ofrenda floral y la tradicional toma de agua en el Ojo de Agua, como parte de los festejos por el 449 aniversario de Saltillo.
Autoridades y ciudadanos participaron en la ofrenda floral y la tradicional toma de agua en el Ojo de Agua, como parte de los festejos por el 449 aniversario de Saltillo. OMAR SAUCEDO

RECONOCEN A QUIENES HAN DEJADO HUELLA EN SALTILLO

Durante la sesión solemne de Cabildo se entregó la Presea Saltillo 2026, máxima distinción que otorga el Ayuntamiento.

En esta edición, el reconocimiento institucional fue para el Colegio San José por su legado en la formación académica y humana de generaciones de saltillenses; en la categoría En Vida fue distinguido Luis Arizpe Jiménez, por su trayectoria empresarial y labor social; mientras que el galardón Post Mortem fue otorgado a Carlos de la Peña Ramos, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la ciudad desde el servicio público, la infraestructura hidráulica, la promoción económica y el impulso a la educación.

$!Saltillo celebró 449 años de historia con una jornada de reconocimientos, cultura y convivencia familiar.
Saltillo celebró 449 años de historia con una jornada de reconocimientos, cultura y convivencia familiar. OMAR SAUCEDO

DESTACAN SEGURIDAD, CRECIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

En su intervención, el gobernador Manolo Jiménez afirmó que Saltillo se ha consolidado como una de las mejores ciudades del país para vivir, trabajar y formar una familia, además de posicionarse como la capital más segura de México y una de las urbes más competitivas.

$!La capital coahuilense conmemoró un año más de su fundación con una jornada marcada por el orgullo, la tradición y la convivencia ciudadana.
La capital coahuilense conmemoró un año más de su fundación con una jornada marcada por el orgullo, la tradición y la convivencia ciudadana. CORTESÍA

Señaló que estos resultados no obedecen a la casualidad, sino a una estrategia sostenida de coordinación entre autoridades, sector productivo, universidades y ciudadanía, modelo que ha permitido fortalecer el desarrollo económico y la paz social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/premian-trayectoria-trabajo-y-legado-con-la-presea-saltillo-2026-sigamos-abonando-a-la-grandeza-de-nuestra-tierra-manolo-jimenez-EE22407614

El alcalde Javier Díaz destacó que el municipio continuará impulsando acciones para atraer nuevas inversiones, crear empleos formales y reforzar programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población, como Aquí Vamos Gratis, Aquí Andamos y Activa tu Parque. También reconoció la labor del DIF Saltillo, encabezado por Luly López, mediante iniciativas enfocadas en la atención médica gratuita, salud mental, autismo e inclusión para las familias del municipio.

$!Autoridades destacaron que Saltillo mantiene liderazgo nacional en seguridad, competitividad y calidad de vida.
Autoridades destacaron que Saltillo mantiene liderazgo nacional en seguridad, competitividad y calidad de vida. OMAR SAUCEDO

Como parte del balance de actividades, el presidente municipal informó que la ciudad celebró su aniversario con más de 400 eventos culturales, deportivos y recreativos a través del Festival Internacional de las Artes (FINA 2026) y el FutFest.

Tan solo este último reunió a más de 215 mil asistentes, mientras que el festival artístico alcanzó alrededor de 350 mil visitantes, cifras que, dijo, reflejan la participación ciudadana y el dinamismo cultural de la capital.

$!Las tradicionales Mañanitas, el pastel y los fuegos artificiales marcaron el inicio del 25 de julio en Saltillo.
Las tradicionales Mañanitas, el pastel y los fuegos artificiales marcaron el inicio del 25 de julio en Saltillo. OMAR SAUCEDO

VERBENA, MAÑANITAS Y CALLEJONEADA MARCAN EL ANIVERSARIO

Los festejo de la recta final iniciaron la noche del viernes con una verbena popular en el Parque Mirador, donde cientos de familias disfrutaron de presentaciones musicales. Al llegar la medianoche, los asistentes cantaron las tradicionales Mañanitas a Saltillo acompañados por el Mariachi Sol de América y la cantante Karime Altamirano, para posteriormente compartir el pastel conmemorativo y presenciar un espectáculo de fuegos artificiales.

$!Luis Arizpe Jiménez fue distinguido por su trayectoria empresarial y compromiso con la comunidad.
Luis Arizpe Jiménez fue distinguido por su trayectoria empresarial y compromiso con la comunidad. HOMERO SÁNCHEZ

Las actividades continúan este sábado con una ofrenda floral en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, la bendición impartida por el obispo Hilario González, la tradicional toma de agua y una callejoneada encabezada por el alcalde y autoridades municipales, acompañados por las tunas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La celebración concluirá hoy con el concierto de la soprano italiana Filippa Giordano, quien presentará su Incanto Tour 2026 como clausura del Festival Internacional de las Artes en el Auditorio del Parque Las Maravillas.

$!Los festejos por el 449 aniversario concluirán hoy con el concierto de Filippa Giordano como parte del FINA 2026.
Los festejos por el 449 aniversario concluirán hoy con el concierto de Filippa Giordano como parte del FINA 2026. OMAR SAUCEDO
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Presea Saltillo
Aniversarios
Localizaciones
Saltillo
Personajes
Manolo Jiménez Salinas
Javier Díaz González
Organizaciones
Gobierno de Coahuila
ayuntamiento de saltillo
Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los envíos estarán sujetos al plan conjunto de acción y se mantendrá una revisión estricta.

Tras más de año y medio, reabrirá EU frontera a ganado mexicano el 24 de agosto
En julio de 2025 fueron asegurados más de 15 millones de litros de huachicol en la Región Sureste de Coahuila.

Saltillo, en la mira de FGR por huachicol: acapara acciones por delitos de hidrocarburos
true

‘Caso Rocky’: el riesgo de los ‘juicios’ en las redes
true

Caso Rocky: la incongruencia y violencia de los influencers
true

Elegía del agua negra y neón fundido
true

El beso de la muerte de Trump
true

Transmuta Ricardo Mejía suicidios en homicidios disfrazados
true

El ‘deslinde’ de Sheinbaum con López Obrador