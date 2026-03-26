Nueva inversión posiciona a Ramos Arizpe como un municipio competitivo: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del anuncio de inversión de la empresa Daktronics, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la entidad avanza con una estrategia clara para consolidarse como uno de los principales destinos industriales del país, mediante la construcción de condiciones propicias para la llegada y crecimiento de nuevas empresas. El mandatario estatal subrayó que su administración trabaja de forma permanente en la atracción de inversiones, fortaleciendo factores clave como la seguridad, la estabilidad laboral y la certeza jurídica, lo que ha permitido que distintas regiones del estado, como Ramos Arizpe, se posicionen como puntos atractivos para el desarrollo industrial.

En este sentido, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reiteró que existe una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado para alinear políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, a través de acciones en seguridad, educación, desarrollo social e infraestructura. “El trabajo del gobernador Manolo Jiménez ha permitido que hoy Coahuila sea el estado más seguro de México y el mejor lugar para invertir. En Ramos Arizpe lo decimos claro: aquí se trabaja, aquí se produce y aquí se cumple. La llegada de Daktronics significa empleo, desarrollo y nuevas oportunidades para nuestras familias, y nos posiciona como un municipio competitivo a nivel internacional”, expresó el edil. POLO ESTRATÉGICO DE COAHUILA Como resultado de esta visión conjunta, Ramos Arizpe continúa consolidándose como un polo estratégico con la llegada de nuevas inversiones en sectores como el automotriz y la manufactura avanzada, entre ellas Infinitum Electric, Imperial Auto, Napoleon, HCMF y Julong, las cuales han contribuido al fortalecimiento del crecimiento económico y la generación de empleos.

En este contexto, el anuncio de la llegada de Daktronics, realizado en la ciudad de Saltillo, representa un paso más en la diversificación industrial del municipio, al tratarse de una empresa líder a nivel global en el diseño y fabricación de sistemas de comunicación digital y pantallas LED, con presencia en espacios deportivos, comerciales y de transporte, lo que aportará innovación tecnológica y valor agregado a la región.

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