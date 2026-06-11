Nueva plaza transforma la vida comunitaria en Estación Higo, en Ramos Arizpe

ESTACIÓN HIGO, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción del nuevo complejo recreativo y deportivo en el ejido Estación Higo comenzó a rendir frutos entre sus habitantes, quienes aseguran que la obra representa un antes y un después para la comunidad al ofrecer un punto de encuentro digno, seguro y funcional para personas de todas las edades. Vecinos del sector expresaron su reconocimiento al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, por concretar un proyecto que durante años fue una de las principales demandas de la población y que hoy se traduce en mejores condiciones para la convivencia social.

Jorge Córdova González señaló que el espacio permaneció por largo tiempo sin aprovecharse, situación que cambió por completo con la construcción de la nueva infraestructura.

“Durante muchos años vimos este lugar desaprovechado. Hoy contamos con un área iluminada, ordenada y pensada para las familias. Es una muestra de que las comunidades rurales también forman parte de las prioridades del desarrollo municipal”, expresó. UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODAS LAS GENERACIONES La señora María Elena Rodríguez Hernández destacó que el nuevo espacio beneficiará por igual a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, al ofrecer áreas adecuadas para la recreación, el descanso y la convivencia. Comentó que la obra permitirá fortalecer la vida comunitaria al brindar un entorno seguro donde las familias puedan reunirse y compartir actividades al aire libre.

“Los niños tienen ahora un lugar dónde jugar con tranquilidad, mientras que los adultos mayores cuentan con áreas para descansar y convivir. Será un espacio para celebrar, encontrarnos y seguir fortaleciendo los lazos entre vecinos”, manifestó. Los habitantes coincidieron en que la transformación del lugar no solo mejora la imagen de la comunidad, sino que también contribuye al bienestar social y al sentido de pertenencia entre quienes viven en el ejido. Asimismo, asumieron el compromiso de conservar las instalaciones en buenas condiciones para que continúen siendo aprovechadas por las futuras generaciones. “Es un espacio que esperábamos desde hace mucho tiempo y queremos cuidarlo. Representa una oportunidad para nuestros hijos y nuestros nietos, por lo que todos debemos contribuir a mantenerlo en buen estado”, señalaron. Con la apertura de este complejo recreativo y deportivo, Estación Higo suma un nuevo punto de convivencia que fortalece el tejido social y mejora la calidad de vida de las familias de la zona rural de Ramos Arizpe.

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