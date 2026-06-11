Nueva plaza transforma la vida comunitaria en Estación Higo, en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Nueva plaza transforma la vida comunitaria en Estación Higo, en Ramos Arizpe
    Habitantes de Estación Higo afirmaron que la nueva infraestructura representa una mejora significativa para la convivencia comunitaria. CORTESÍA

Vecinos destacan espacios seguros para la convivencia familiar y reconocen cumplimiento de compromisos con la zona rural

ESTACIÓN HIGO, MPIO. DE RAMOS ARIZPE, COAH.- La construcción del nuevo complejo recreativo y deportivo en el ejido Estación Higo comenzó a rendir frutos entre sus habitantes, quienes aseguran que la obra representa un antes y un después para la comunidad al ofrecer un punto de encuentro digno, seguro y funcional para personas de todas las edades.

Vecinos del sector expresaron su reconocimiento al alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, por concretar un proyecto que durante años fue una de las principales demandas de la población y que hoy se traduce en mejores condiciones para la convivencia social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sin-cambios-en-el-gabinete-de-coahuila-tras-la-jornada-electoral-JB21312946

Jorge Córdova González señaló que el espacio permaneció por largo tiempo sin aprovecharse, situación que cambió por completo con la construcción de la nueva infraestructura.

$!Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores contarán con espacios adecuados para actividades recreativas y de esparcimiento.
Niñas, niños, jóvenes y adultos mayores contarán con espacios adecuados para actividades recreativas y de esparcimiento. CORTESÍA

“Durante muchos años vimos este lugar desaprovechado. Hoy contamos con un área iluminada, ordenada y pensada para las familias. Es una muestra de que las comunidades rurales también forman parte de las prioridades del desarrollo municipal”, expresó.

UN PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODAS LAS GENERACIONES

La señora María Elena Rodríguez Hernández destacó que el nuevo espacio beneficiará por igual a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, al ofrecer áreas adecuadas para la recreación, el descanso y la convivencia.

Comentó que la obra permitirá fortalecer la vida comunitaria al brindar un entorno seguro donde las familias puedan reunirse y compartir actividades al aire libre.

$!Vecinos se comprometieron a preservar las instalaciones para que continúen beneficiando a las futuras generaciones.
Vecinos se comprometieron a preservar las instalaciones para que continúen beneficiando a las futuras generaciones. CORTESÍA

“Los niños tienen ahora un lugar dónde jugar con tranquilidad, mientras que los adultos mayores cuentan con áreas para descansar y convivir. Será un espacio para celebrar, encontrarnos y seguir fortaleciendo los lazos entre vecinos”, manifestó.

Los habitantes coincidieron en que la transformación del lugar no solo mejora la imagen de la comunidad, sino que también contribuye al bienestar social y al sentido de pertenencia entre quienes viven en el ejido.

Asimismo, asumieron el compromiso de conservar las instalaciones en buenas condiciones para que continúen siendo aprovechadas por las futuras generaciones.

“Es un espacio que esperábamos desde hace mucho tiempo y queremos cuidarlo. Representa una oportunidad para nuestros hijos y nuestros nietos, por lo que todos debemos contribuir a mantenerlo en buen estado”, señalaron.

Con la apertura de este complejo recreativo y deportivo, Estación Higo suma un nuevo punto de convivencia que fortalece el tejido social y mejora la calidad de vida de las familias de la zona rural de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inversiones
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida