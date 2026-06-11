Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral

Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio, informó que desde esta semana se retomaron formalmente los trabajos en territorio para responder a las necesidades de la población vulnerable.

Tras concluir el periodo de veda por los procesos electorales, la Dirección de Desarrollo Social de Saltillo reactivó la entrega de apoyos y la atención a las peticiones que habían quedado pendientes en el sistema de atención ciudadana.

“Continuamos ya, una vez que terminó el proceso electoral, como lo comentas, con el tema de los apoyos; reactivamos las peticiones que por ahí se nos habían quedado pendientes”, explicó el funcionario.

El director detalló que el personal a su cargo inició visitas de supervisión directa para cumplir con la instrucción de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

“A partir del lunes comenzamos a hacer visitas de revisión, de supervisión, de atención y, sobre todo, para estar, como lo dijo el alcalde, pues otra vez cercano”, afirmó Siller.

Respecto a la operatividad de la dependencia, aclaró que la entrega de beneficios se basa estrictamente en las solicitudes que los propios habitantes ingresan formalmente.

“La Dirección de Desarrollo Social trabaja más que nada sobre peticiones. Las que llegan al módulo de atención ciudadana son las que nosotros atendemos”, especificó.

Entre las demandas más frecuentes por parte de los saltillenses se encuentran los paquetes alimentarios, así como apoyos específicos para el mejoramiento de viviendas dañadas.