Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral

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    Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
    Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio. MANUEL RODRÍGUEZ

El director del área señaló que atienden solicitudes pendientes de material, alimentos y actividades en centros comunitarios

Tras concluir el periodo de veda por los procesos electorales, la Dirección de Desarrollo Social de Saltillo reactivó la entrega de apoyos y la atención a las peticiones que habían quedado pendientes en el sistema de atención ciudadana.

Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio, informó que desde esta semana se retomaron formalmente los trabajos en territorio para responder a las necesidades de la población vulnerable.

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“Continuamos ya, una vez que terminó el proceso electoral, como lo comentas, con el tema de los apoyos; reactivamos las peticiones que por ahí se nos habían quedado pendientes”, explicó el funcionario.

El director detalló que el personal a su cargo inició visitas de supervisión directa para cumplir con la instrucción de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía.

“A partir del lunes comenzamos a hacer visitas de revisión, de supervisión, de atención y, sobre todo, para estar, como lo dijo el alcalde, pues otra vez cercano”, afirmó Siller.

Respecto a la operatividad de la dependencia, aclaró que la entrega de beneficios se basa estrictamente en las solicitudes que los propios habitantes ingresan formalmente.

“La Dirección de Desarrollo Social trabaja más que nada sobre peticiones. Las que llegan al módulo de atención ciudadana son las que nosotros atendemos”, especificó.

Entre las demandas más frecuentes por parte de los saltillenses se encuentran los paquetes alimentarios, así como apoyos específicos para el mejoramiento de viviendas dañadas.

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“Fíjate que por lo general son temas alimentarios de gente que está por ahí en alguna situación vulnerable. Hemos estado atendiendo algunos sectores con material de construcción”, dijo.

Finalmente, Siller apuntó que para la entrega de materiales como hule o láminas se realizan estudios socioeconómicos rigurosos y se mantiene una coordinación estrecha con el área de Desarrollo Rural, a fin de garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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