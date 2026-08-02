Nuevos pozos en Ramos Arizpe fortalecen el abasto de agua

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y atender el crecimiento urbano del municipio, el Gobierno de Ramos Arizpe impulsa un programa permanente de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica mediante la incorporación de nuevos pozos y obras estratégicas, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), durante la presente administración se han consolidado cinco nuevos pozos: Minerva 2, Analco 3, DIF, CETIS y San José 5, proyectos que permitirán incrementar la capacidad de abastecimiento y mejorar la continuidad del servicio en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, los pozos Minerva 2 y Analco 3 ya operan de manera regular, fortaleciendo el suministro de agua en colonias que anteriormente enfrentaban problemas de presión y distribución, mientras continúan los trabajos para incorporar al sistema los pozos DIF, CETIS y San José 5. “Ramos Arizpe crece todos los días y nuestra responsabilidad es que ese crecimiento vaya acompañado de infraestructura suficiente para garantizar servicios de calidad. Por eso seguimos invirtiendo en obras que resuelven las necesidades actuales, pero también las de los próximos años”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que el pozo Minerva 2 beneficia a habitantes de las colonias Cactus, Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador y Urbivilla, mientras que Analco 3 fortalece el servicio en Analco, Ampliación Santos Saucedo, el sector del CETIS y parte del Centro de la ciudad.

Además del fortalecimiento del sistema de agua potable, EMAS mantiene un programa permanente de rehabilitación de la infraestructura sanitaria, que incluye la reposición de líneas de drenaje, reparación de colectores, atención a colapsos y mantenimiento preventivo. Entre las acciones más recientes destacan trabajos en los bulevares Jaime Benavides Pompa y Del Valle, en el cruce de Sindicalismo y avenida del Trabajo, así como en el colector sanitario Centro.