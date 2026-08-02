Nuevos pozos en Ramos Arizpe fortalecen el abasto de agua

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    Nuevos pozos en Ramos Arizpe fortalecen el abasto de agua
    Los pozos DIF, CETIS, San José 5, Minerva 2 y Analco 3 se encuentran en operación. CORTESÍA

La inversión en infraestructura responde a las necesidades actuales y futuras del municipio, afirmó el Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y atender el crecimiento urbano del municipio, el Gobierno de Ramos Arizpe impulsa un programa permanente de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica mediante la incorporación de nuevos pozos y obras estratégicas, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

A través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), durante la presente administración se han consolidado cinco nuevos pozos: Minerva 2, Analco 3, DIF, CETIS y San José 5, proyectos que permitirán incrementar la capacidad de abastecimiento y mejorar la continuidad del servicio en distintos sectores de la ciudad.

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Actualmente, los pozos Minerva 2 y Analco 3 ya operan de manera regular, fortaleciendo el suministro de agua en colonias que anteriormente enfrentaban problemas de presión y distribución, mientras continúan los trabajos para incorporar al sistema los pozos DIF, CETIS y San José 5.

“Ramos Arizpe crece todos los días y nuestra responsabilidad es que ese crecimiento vaya acompañado de infraestructura suficiente para garantizar servicios de calidad. Por eso seguimos invirtiendo en obras que resuelven las necesidades actuales, pero también las de los próximos años”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

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El gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, explicó que el pozo Minerva 2 beneficia a habitantes de las colonias Cactus, Mirador, Ampliación Mirador, Cañadas del Mirador y Urbivilla, mientras que Analco 3 fortalece el servicio en Analco, Ampliación Santos Saucedo, el sector del CETIS y parte del Centro de la ciudad.

$!Las nuevas obras buscan atender el crecimiento poblacional y mejorar la continuidad del servicio.
Las nuevas obras buscan atender el crecimiento poblacional y mejorar la continuidad del servicio. CORTESÍA

Además del fortalecimiento del sistema de agua potable, EMAS mantiene un programa permanente de rehabilitación de la infraestructura sanitaria, que incluye la reposición de líneas de drenaje, reparación de colectores, atención a colapsos y mantenimiento preventivo. Entre las acciones más recientes destacan trabajos en los bulevares Jaime Benavides Pompa y Del Valle, en el cruce de Sindicalismo y avenida del Trabajo, así como en el colector sanitario Centro.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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