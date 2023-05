Un vehículo clásico, si se quiere conservar como tal, no es modificable, no obstante hay quienes modifican las unidades respetando el diseño y la estructura original.

García Castañón, el primer presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección que viene a Coahuila, aseguró que los vehículos modernos no podrán convertirse en clásicos o modernos porque no son restaurables ni lo serán, pueden comprarse y guardarse pero no tendrán esa definición. Son vehículos de corta vida, de 5 a 10 años, y antes eran para toda la vida, aunque en su momento la gente no lo pensara así.

“Son vehículos con altos componentes electrónicos, con una tecnología muy compleja, que aparte de la producción masiva, en una agencia la pieza no la reparas, las cambias, por ende el coche no va a ser restaurable. Serán coleccionables para el que lo compre y lo guarde”.

Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Coahuila, aseguró que este tipo de eventos no podrían realizarse de no existir condiciones de seguridad en el municipio y en el estado.

“Es un éxito, estamos realmente encantados de que la gente participe, tenemos gente de Monterrey, de San Luis Potosí, de León, de Torreón, de Sabinas. Esto es un fenómeno, esto es familiar, esto genera economía porque tienes que comprar las llantas, la batería, pintarlos, realmente es un derrame económico tremendo en este tipo de eventos”, subrayó.