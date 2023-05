Lidera Coahuila en contaminación por carboeléctricas; se ponen en peligro miles de vidas

Las plantas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en el municipio de Nava, son responsables de más de la mitad de toda la contaminación generada por la combustión de carbón para la generación de energía eléctrica en el país, de acuerdo con la Iniciativa Climática de México (ICM).

Rafael Fonseca, coordinador de proyectos en transición energética justa de ICM, explicó en entrevista para VANGUARDIA que la información se obtuvo a partir de datos de la Comisión Reguladora de Energía.

TE PUEDE INTERESAR: Elaboran plan de desarrollo para la Región Carbonífera

Detalló que las estadísticas varían año con año, pero que fue considerada la generación de las centrales para el año 2021.

Asimismo, según estimaciones de la ICM, en todo el país la generación con carbón representó 2.8 por ciento de la generación y el 9 por ciento de las emisiones del sector. Es decir, es mayor el porcentaje de lo que contamina que de lo que aporta al total de la energía eléctrica de México.

Tal como señalaron Rafael Fonseca y Ana Sofía Tamborrel en 2021 para The Washington Post, junto con otros 44 países, México forma parte de la Alianza para el Abandono del Carbón que busca eliminarlo como combustible para la generación eléctrica antes del año 2030. Aunque México es parte de la alianza, no firmó el Pacto para no construir nuevas centrales eléctricas de carbón en la COP26.

Con datos de 2016, pero publicados hasta 2019, la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila publicó en su Inventario de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero que el 82.4 del total de emisiones de todo el estado, proviene del sector energético.

De ese 82.4, 45.4 por ciento corresponden a las industrias de la energía, particularmente las referentes a la producción de electricidad y calor.Fonseca explicó que no hay datos actualizados para determinar exactamente qué porcentaje de ese 45.4 por ciento corresponde al carbón, aunque con los datos disponibles se asume que es la mayor parte.

En el mismo Inventario, se reveló que el sector residencial aporta solamente el 0.7 por ciento del 82.4 por ciento del total de emisiones del sector energético.