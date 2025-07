Obras emergentes buscan resolver afectaciones viales causadas por lluvias en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, encabezó esta semana un recorrido de supervisión por distintas zonas del municipio, donde se llevan a cabo trabajos de reparación de socavones, ampliación de drenaje y bacheo.

Acompañado por Enrique Alatorre Saldívar, gerente general de Empresa Municipal de Agua y Saneamiento; César Flores Jiménez, secretario de Embellecimiento Urbano; y José Ángel Soto Díaz, director de Bacheo, el Edil visitó el bulevar Analco, en donde se realizan obras de rehabilitación en un tramo de 300 metros lineales afectados por la humedad, las lluvias y el desgaste natural del tiempo.

Ahí, se informó que las labores contarán con maquinaria especializada y que el plazo estimado de ejecución será de 25 días, contemplando además la ampliación del diámetro de las tuberías para evitar futuras obstrucciones o riesgos de hundimiento.

“Estas son obras que no estaban previstas, que no se ven, pero que se sienten en la tranquilidad de las familias y en la seguridad vial de nuestra ciudad. No vamos a escatimar esfuerzos para resolver cada punto que lo requiera”, expresó el Alcalde al dialogar con vecinos.

La comitiva se trasladó también a Cañadas del Mirador, donde supervisaron las obras en el sistema de drenaje ubicado debajo de la calle Federalismo, donde se duplicará la capacidad del tubo conductor en un tramo de 100 metros lineales. Esta intervención permitirá mayor fluidez de agua pluvial, reduciendo riesgos en temporada de lluvias y fortaleciendo la resistencia de la infraestructura.

Como parte del programa de rehabilitación permanente de vialidades, el Alcalde verificó los trabajos de bacheo en el bulevar Mariano Morales, también en la colonia Analco. Estas acciones forman parte del compromiso de mantener las calles en condiciones seguras y transitables para peatones y automovilistas.

Durante todo el recorrido, Tomás Gutiérrez Merino escuchó directamente a los vecinos, atendiendo inquietudes y recabando peticiones para fortalecer la atención sectorial en cada punto de la ciudad.