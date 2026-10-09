Ofrece UAdeC certificaciones digitales en línea desde 400 pesos

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Coahuila
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    Ofrece UAdeC certificaciones digitales en línea desde 400 pesos
    La UAdeC ofrece certificaciones en herramientas digitales, inteligencia artificial, programación y desarrollo web, mediante cursos en línea. CORTESÍA

Los programas incluyen formación en ofimática, inteligencia artificial, programación y desarrollo web, con avales institucionales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, ofrece certificaciones en herramientas digitales, inteligencia artificial, programación y desarrollo web, dirigidas a estudiantes, profesionistas y público en general.

Los programas buscan fortalecer las competencias digitales de los participantes y ampliar sus conocimientos en áreas cada vez más demandadas en los ámbitos académico y laboral. Cada certificación tiene una cuota de recuperación de 400 pesos y se imparte en modalidad virtual.

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CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE OFICINA

Entre las opciones disponibles se encuentra el programa de Certificaciones en Herramientas Digitales Microsoft Office, enfocado en el manejo de Word, Excel y PowerPoint, con contenidos de nivel básico y avanzado.

La capacitación tiene un enfoque práctico para que los participantes desarrollen habilidades aplicables en actividades académicas y laborales. Cada certificación contempla 60 horas de formación y permite acceder a los contenidos en línea las 24 horas del día.

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FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La oferta también incluye la Certificación en Principios de Inteligencia Artificial, dirigida a personas interesadas en conocer esta tecnología, sin necesidad de contar con experiencia previa.

El programa aborda temas como ingeniería de prompts, aprendizaje profundo (deep learning), modelos de inteligencia artificial, automatización, servicios en la nube, ética y regulación.

La capacitación se imparte de manera virtual e incluye certificación digital. De acuerdo con la convocatoria, tiene una duración de 80 horas y un costo de 400 pesos.

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La inteligencia artificial permite desarrollar sistemas capaces de realizar tareas asociadas con procesos humanos, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones, mediante algoritmos y grandes volúmenes de datos.

INCLUYEN PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB

A través de la Subcoordinación de Educación Continua, la UAdeC también ofrece las certificaciones en Principios de Programación, Programación Orientada a Objetos y Principios de Desarrollo Web.

Cada uno de estos programas contempla 60 horas de formación, con una cuota de recuperación de 400 pesos.

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La Universidad informó que las certificaciones cuentan con el aval de la International Society for Technology in Education (ISTE) y de la Secretaría del Trabajo (ST), respaldos con los que busca fortalecer la calidad académica y el reconocimiento profesional de los conocimientos adquiridos.

Las personas interesadas pueden solicitar información mediante WhatsApp al teléfono 844 463 0216, consultar la página de Facebook Vinculación UAdeC y Educación Continua UAdeC, o escribir al correo educacioncontinua@uadec.edu.mx.

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