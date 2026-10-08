Atrae Coahuila inversión de más de 2 mil mdp para sector de semiconductores

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Atrae Coahuila inversión de más de 2 mil mdp para sector de semiconductores
    La inversión generará cientos de empleos y contribuirá a impulsar la competitividad tecnológica de Coahuila, expuso Manolo Jiménez. CORTESÍA

El proyecto se instalará en un parque industrial de Arteaga, como parte del crecimiento de la infraestructura tecnológica e industrial del estado.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó la llegada de una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para el sector de los semiconductores en la Región Sureste, que se instalará en uno de los parques industriales de Arteaga.

De acuerdo con el mandatario estatal, el proyecto es resultado de gestiones realizadas en coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como de un acuerdo firmado con la Universidad de Arizona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-en-equipo-le-entramos-con-940-mdp-en-el-sureste-de-coahuila-IL23939133

ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPITALES

“Es una inversión que son más de 2 mil millones de pesos que va a generar cientos de empleos en la Región Sureste”, destacó el titular del Ejecutivo estatal sobre el proyecto, que busca impulsar la competitividad tecnológica de Coahuila.

Jiménez Salinas detalló que la empresa representa una alianza entre capitales asiáticos y europeos. Añadió que las condiciones operativas y de infraestructura de la entidad continúan atrayendo proyectos de alta tecnología.

El gobernador destacó la apertura constante de parques industriales en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Torreón, lo que consideró una muestra del dinamismo económico del estado.

“En la Región Sureste se abren parques industriales de manera permanente”, afirmó al referirse al crecimiento de la demanda de espacios para la instalación de nuevas empresas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destinan-5488-mdp-a-obras-y-servicios-publicos-en-monclova-y-frontera-JA23989514

PREVÉN REACTIVACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Respecto al panorama de la industria automotriz y los ajustes en las líneas de producción, el mandatario señaló que el segmento de autopartes muestra señales positivas de reactivación, mientras que el comportamiento de las armadoras depende de los modelos que fabrican.

“Todo el segmento de autopartes como que se ve como una reactivación positiva. En el tema de las armadoras, todo depende de qué producto estén fabricando”, explicó al referirse a los ajustes relacionados con la producción de vehículos eléctricos.

Finalmente, Jiménez Salinas expresó su confianza en que la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantendrá firme mediante la adecuación de las reglas económicas para favorecer el desarrollo de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tecnología
semiconductores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Nueva ley catastral: Así, de repente

Nueva ley catastral: Así, de repente
true

Cañón de San Lorenzo: el regreso de su cascada

true

POLITICÓN: Manolo Jiménez toma distancia del proceso de liquidación de AHMSA ante ‘síntomas extraños’

José Ángel ‘N’ confirmó en un video publicado en TikTok la vinculación a proceso.

Vinculan a proceso a arquitecto por la ‘casa del boiler’, dada a conocer por el Arqui Juve

Maryfer Centeno analizó el comportamiento de Maribel Garza durante una entrevista televisiva.

¿Qué revela el lenguaje corporal de la madre de ‘Los Cuates’ de Torreón? Esto dice Maryfer Centeno
La competencia contempla las pruebas de 5K y 10K, además de una carrera infantil de 1K para menores de 13 años.

Carrera Chuy Flores 2026: a una semana de la edición 15 en Saltillo
Agentes de policía rocían con gas pimienta a estudiantes cerca de la universidad Sciences Po mientras protestan contra la falta de recursos en las escuelas, en París, el miércoles 7 de octubre de 2026.

Espantosas lesiones ponen el foco en la actuación policial en protestas en Francia
Especialistas en anestesiología y procedimientos de inyección letal han planteado la posibilidad de que las vías intravenosas no funcionaran correctamente y que los medicamentos se acumularan en los tejidos en lugar de ingresar de manera adecuada al torrente sanguíneo.

Christa Pike está enfadada y confundida tras sobrevivir a un intento de ejecución, según declaró su abogado