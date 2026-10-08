Atrae Coahuila inversión de más de 2 mil mdp para sector de semiconductores

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó la llegada de una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para el sector de los semiconductores en la Región Sureste, que se instalará en uno de los parques industriales de Arteaga. De acuerdo con el mandatario estatal, el proyecto es resultado de gestiones realizadas en coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo, así como de un acuerdo firmado con la Universidad de Arizona.

ALIANZA INTERNACIONAL DE CAPITALES “Es una inversión que son más de 2 mil millones de pesos que va a generar cientos de empleos en la Región Sureste”, destacó el titular del Ejecutivo estatal sobre el proyecto, que busca impulsar la competitividad tecnológica de Coahuila. Jiménez Salinas detalló que la empresa representa una alianza entre capitales asiáticos y europeos. Añadió que las condiciones operativas y de infraestructura de la entidad continúan atrayendo proyectos de alta tecnología. El gobernador destacó la apertura constante de parques industriales en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Torreón, lo que consideró una muestra del dinamismo económico del estado. “En la Región Sureste se abren parques industriales de manera permanente”, afirmó al referirse al crecimiento de la demanda de espacios para la instalación de nuevas empresas.

PREVÉN REACTIVACIÓN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Respecto al panorama de la industria automotriz y los ajustes en las líneas de producción, el mandatario señaló que el segmento de autopartes muestra señales positivas de reactivación, mientras que el comportamiento de las armadoras depende de los modelos que fabrican. “Todo el segmento de autopartes como que se ve como una reactivación positiva. En el tema de las armadoras, todo depende de qué producto estén fabricando”, explicó al referirse a los ajustes relacionados con la producción de vehículos eléctricos. Finalmente, Jiménez Salinas expresó su confianza en que la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantendrá firme mediante la adecuación de las reglas económicas para favorecer el desarrollo de la región.