Ofrecerán actas desde 20 pesos en brigada del Registro Civil en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.— La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó que este miércoles 18 y jueves 19 de marzo, se realizará la brigada del Registro Civil.

En dicha jornada se ofrecerán actas de nacimiento con un costo de 20 pesos las de Coahuila y 40 pesos las de otros estados, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a estos documentos.

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Explicó que la brigada se llevará a cabo tras gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil.

Las actividades se desarrollarán en el salón Ebenezer, en un horario de 9:00 de la mañana y hasta concluir la atención.

Detalló que el miércoles estará destinado a aclaraciones de actas del estado de Coahuila, así como a trámites de inexistencias para menores y adultos mayores, además de registros de nacimiento, siempre que se cumpla con los requisitos.

Para el jueves se contempla principalmente la impresión de actas, además de dar continuidad a los trámites de inexistencias y registros.

La edil aseguró que esta brigada busca facilitar el acceso a estos documentos a bajo costo para las familias de Frontera y la región.