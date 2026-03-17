Ofrecerán actas desde 20 pesos en brigada del Registro Civil en Frontera, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Ofrecerán actas desde 20 pesos en brigada del Registro Civil en Frontera, Coahuila
    La brigada contempla tanto la expedición como la impresión de documentos. CORTESÍA

La jornada incluirá trámites de aclaración, registros e impresión de documentos

FRONTERA, COAH.— La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, confirmó que este miércoles 18 y jueves 19 de marzo, se realizará la brigada del Registro Civil.

En dicha jornada se ofrecerán actas de nacimiento con un costo de 20 pesos las de Coahuila y 40 pesos las de otros estados, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a estos documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova: Cómo obtener tinacos con subsidio de hasta 60%

Explicó que la brigada se llevará a cabo tras gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado en coordinación con la Dirección Estatal del Registro Civil.

Las actividades se desarrollarán en el salón Ebenezer, en un horario de 9:00 de la mañana y hasta concluir la atención.

Detalló que el miércoles estará destinado a aclaraciones de actas del estado de Coahuila, así como a trámites de inexistencias para menores y adultos mayores, además de registros de nacimiento, siempre que se cumpla con los requisitos.

Para el jueves se contempla principalmente la impresión de actas, además de dar continuidad a los trámites de inexistencias y registros.

La edil aseguró que esta brigada busca facilitar el acceso a estos documentos a bajo costo para las familias de Frontera y la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
trámites
Registros

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Baja visibilidad

Baja visibilidad
true

Amenaza y rasurada: así convencieron al PT y al PVEM del Plan B
true

POLITICÓN: Unidad nacional Morena-PT-Verde se estrella con la división en Coahuila
La Fiscalía de Coahuila confirmó la detención de Édgar “N”, aunque los primeros datos de investigación descartarían los delitos denunciados inicialmente.

FGE confirma detención del novio de Bárbara; ‘mi hija fue secuestrada y violada’, expuso el padre
De permitirse la perforación petrolera, especies en peligro de extinción se veían amenazadas, según grupos ambientalistas.

EU analiza permitir la perforación de crudo en zonas protegidas del golfo de México
Fabricio Macías fue uno de los peloteros que se incorporó al Spring Training 2026 de Saraperos de Saltillo, en una pretemporada clave para la novena coahuilense rumbo al arranque de la Liga Mexicana de Beisbol.

Pretemporada LMB 2026: Saraperos inicia segunda etapa del Spring Training con 15 nuevos refuerzos
El portaaviones USS Gerald R. Ford, donde recientemente se registró un incendio de más de 30 horas en el área de lavandería que ha dejado a cientos de marineros durmiendo en condiciones precarias.

Un incendio en un portaaviones estadounidense duró horas, según los marineros
El tráfico de armas de EU a México se ha convertido en una maquinaria disciplinada y digital, vital para la guerra de los cárteles.

Dentro de la cadena de suministro que lleva armas de EU a los cárteles mexicanos