Programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova: Cómo obtener tinacos con subsidio de hasta 60%

MONCLOVA, COAH.– Con la visión de robustecer la infraestructura hídrica en los hogares de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció formalmente el arranque del programa “Agua a tu Alcance”.

Esta iniciativa, operada a través del Departamento de Desarrollo Social, surge de un esfuerzo conjunto con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mitigar las dificultades de almacenamiento del vital líquido en la región.

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El núcleo del programa consiste en facilitar la adquisición de depósitos de agua mediante un esquema de subsidios que oscilan entre el 40 y el 60 por ciento de su costo comercial. Esta medida busca que el factor económico no sea un impedimento para que las familias cuenten con reservas adecuadas para sus actividades cotidianas.

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y REQUISITOS