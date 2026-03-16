Programa ‘Agua a tu Alcance’ en Monclova: Cómo obtener tinacos con subsidio de hasta 60%
El Gobierno Municipal de Monclova, en alianza con el Gobierno del Estado, activa el programa “Agua a tu Alcance”, ofreciendo contenedores de agua con descuentos significativos
MONCLOVA, COAH.– Con la visión de robustecer la infraestructura hídrica en los hogares de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció formalmente el arranque del programa “Agua a tu Alcance”.
Esta iniciativa, operada a través del Departamento de Desarrollo Social, surge de un esfuerzo conjunto con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mitigar las dificultades de almacenamiento del vital líquido en la región.
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El núcleo del programa consiste en facilitar la adquisición de depósitos de agua mediante un esquema de subsidios que oscilan entre el 40 y el 60 por ciento de su costo comercial. Esta medida busca que el factor económico no sea un impedimento para que las familias cuenten con reservas adecuadas para sus actividades cotidianas.
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO Y REQUISITOS
Para adaptarse a las distintas necesidades y espacios de cada vivienda, la convocatoria pone a disposición tres capacidades de almacenamiento:
800 litros
1,100 litros
2,500 litros
El alcalde Villarreal enfatizó que este programa es una respuesta directa a una de las demandas prioritarias de la ciudadanía.
“Buscamos ofrecer soluciones prácticas que ayuden a mejorar las condiciones en la vida diaria de nuestra gente”, declaró el edil durante el lanzamiento de la campaña.
Para las personas interesadas en beneficiarse de estos descuentos, el proceso de inscripción se realiza directamente en las oficinas de Desarrollo Social, ubicadas en la Presidencia Municipal.
La documentación requerida incluye copia de la identificación oficial (INE), comprobante de domicilio vigente y datos de contacto, como teléfono y correo electrónico.
Con este tipo de acciones, el Gobierno de Monclova reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Estado para elevar la calidad de vida en los hogares monclovenses, priorizando servicios básicos y estabilidad familiar.