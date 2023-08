Olores fétidos y aulas en obra negra: así fue el regreso a clases en primaria Pablo Latapi, al oriente de Saltillo

Madres de alumnos de la Escuela Primaria Pablo Latapi, que se localiza en la colonia Mirasierra de Saltillo, denunciaron que luego de dos meses de vacaciones no se pudo avanzar en la obra de infraestructura en la que trabajan autoridades estatales desde el pasado mes de junio, cuando se inició con la demolición de aulas y cuartos de baño.

En este regreso a clases, los estudiantes del nivel básico educacional no pudieron iniciar clases debido a que solo había un par de aulas móviles y baños portátiles que no se habían limpiado desde que se cerró la escuela por temporada vacacional.

“Estas condiciones son de alto riesgo para los niños, no es posible que nos hayan convocado a un regreso a clases en el que la escuela no está lista para que ellos estén aquí, necesitamos que nos resuelvan de inmediato porque no sabemos qué pasará los siguientes días de clases”, manifestó Lizeth Segura, madre de familia.

Al cuestionar al director de la escuela sobre el tema, señaló que la obra está a cargo del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

