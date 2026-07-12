Operativos coordinados dejan 245 detenidos durante julio en Ramos Arizpe

Como parte de la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y reforzada en Ramos Arizpe por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, corporaciones de los tres órdenes de gobierno mantienen operativos coordinados en distintos sectores del municipio, acciones que durante el presente mes han derivado en la detención de 245 personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente para preservar el orden, la paz social y la tranquilidad de las familias ramosarizpenses, mediante un modelo de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

Señaló que el Gobierno Municipal mantiene una colaboración constante con las instituciones que integran el esquema de seguridad de Coahuila, lo que permite desplegar operativos de prevención, vigilancia y proximidad social para fortalecer la presencia policial en las colonias y atender de manera oportuna las necesidades de la ciudadanía.

En los recorridos participan elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ramos Arizpe, la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como otras corporaciones que trabajan de manera conjunta para mantener a Ramos Arizpe entre los municipios con mejores indicadores de seguridad en la entidad. Tan solo el pasado fin de semana, las acciones preventivas se realizaron en colonias como Manantiales del Valle, Revolución Mexicana, Santa Fe, Blanca Esthela, Santos Saucedo, Fidel Velázquez, Nuevo Ramos, Jardines de Analco, Analco I y II, Santa Luz Analco, Mirador, Cañadas del Mirador, Villa Sol, Valle Poniente, Parajes de los Pinos, Esmeralda, Tenerías, Lázaro Cárdenas, El Cura y Anacahuita.

El edil reiteró que la seguridad continuará siendo una prioridad para su administración, por lo que se mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales para fortalecer la prevención del delito, garantizar la tranquilidad de las familias y conservar el clima de paz que caracteriza a Ramos Arizpe.