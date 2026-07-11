Reciben adultos mayores de Ramos Arizpe apoyos de programa alimentario

RAMOS ARIZPE, COAH.- La entrega de despensas a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad por parte del gobierno de Ramos Arizpe, se ha convertido en un apoyo directo para su alimentación y economía familiar, particularmente en hogares donde los ingresos son limitados. A través del programa Atención integral para personas mayores en situación de vulnerabilidad (AMA), beneficiarios de Ramos Arizpe recibieron paquetes integrados con productos de la canasta básica y alimentos de valor nutricional.

Felipa Puga García, habitante de la colonia El Mirador, señaló que la continuidad de este tipo de apoyos representa tranquilidad para las personas mayores que requieren acompañamiento institucional. “Estoy muy agradecida; que nos sigan ayudando como siempre”, expresó la habitante del sector durante la reciente jornada de entrega.

Camila Castillo Pérez, habitante de esa colonia, destacó que los productos incluidos en la despensa son útiles para cubrir necesidades inmediatas del hogar y disminuir parte del gasto destinado a la alimentación. “Está muy bueno el paquete por todo lo que trae. Es un apoyo que nos hace mucha falta”, comentó Castillo Pérez.

Las despensas contienen leche fortificada, frijol, lentejas, atún en agua, arroz, avena, pasta integral, harina de maíz nixtamalizado, aceite vegetal y verduras enlatadas.

El programa AMA es coordinado por el DIF Coahuila, en colaboración con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe y el DIF Municipal, con el objetivo de atender a personas mayores que enfrentan condiciones económicas o sociales de vulnerabilidad.