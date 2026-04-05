Oso interrumpe convivencia de familia regia en cabaña de Arteaga, Coahuila

ARTEAGA, COAH.- Un video compartido en redes sociales por la usuaria Melina Andrés se volvió viral al mostrar el momento en que un oso interrumpió la convivencia de una familia durante sus vacaciones de Semana Santa en Bosques de Monterreal. La grabación, difundida a través de la plataforma TikTok, muestra cómo una familia originaria de Monterrey disfrutaba de una reunión en una cabaña mientras preparaban carne asada, cuando el animal comenzó a acercarse al lugar.

En las imágenes se observa que los turistas, al percatarse de la presencia del oso se alarmaron y optaron por mantenerse al interior de la cabaña, desde donde observaron el comportamiento del animal. El oso se dirigió a un bote de basura en busca de alimento y en instantes subió por las escaleras de la cabaña para continuar su búsqueda. Ante el posible riesgo niñas, niños y adultos ingresaron al interior del inmueble para resguardarse.

Las grabaciones captadas por cámaras de seguridad, también difundidas por la creadora de contenido, muestran que el animal continuó explorando el área y revisó una mesa donde se encontraban alimentos. El video ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, al tiempo que pone de relieve la importancia de extremar precauciones en zonas naturales donde habita fauna silvestre, especialmente durante temporadas vacacionales.

Algunos usuarios comentaron que tuvieron experiencias similares durante sus vacaciones en el sitio, mientras otros juzgaron el actuar de los adultos en esta situación. “Hicieron es lo que no se debe, desde grabarlo, permitir a los niños que le llamen, no resguardarse hasta que vea que está subiendo y encima después hacerlo con pánico. Después cuando pasan cosas terminan culpando a un oso que está reclamando su territorio”, comentó el usuario Erick Ángeles.

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