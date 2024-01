Padres de familia toman primaria Monclova 400 por falta de energía eléctrica

TE PUEDE INTERESAR: Atropellamiento en Torreón pudo no haber sido intencional: Fiscalía General del Estado

“Queremos que nos solucione. A lo mejor sabemos que no está en sus manos, pero si nosotros soltamos y no presionamos, no lo van a arreglar”, gritaron los padres al subdirector de Servicios Educativos.

Molestos por la falta de atención, los padres anunciaron que el plantel permanecerá cerrado hasta obtener una respuesta favorable. Aunque el clima actual es propicio, temen repetir la situación del año anterior cuando los alumnos sufrieron golpes de calor por la falta de luz para encender los aires acondicionados.

Rodríguez Ramos reconoció la espera de cinco meses por parte de los padres para una solución. Aunque mencionó trabajos realizados, como el cambio de cableado eléctrico y el transformador, explicó que se necesita una capacidad mayor de energía eléctrica, específicamente de media tensión. La SEDU pagó 42 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad para gestionar este servicio con prontitud.

A pesar de informar estos avances a los padres, expresaron desconfianza y advirtieron que no abrirán las instalaciones educativas hasta que se observe una solución evidente.

“Si no está la luz puesta, no se va a abrir el portón”, refirieron.