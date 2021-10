Padres de niños agredidos en guardería de Monclova planean demanda administrativa, civil y penal

Padres de menores que vivieron agresiones al interior de la Guardería Kidzone en Monclova, ya preparan denuncias por la vía administrativa, civil y penal contra la estancia infantil y la persona que ejerció maltrato hacia los pequeños.

Así lo confirmo Juanita Olalde, la abogada de una de las familias que está por iniciar los procedimientos legales pertinentes.

En entrevista, expuso que los padres de familia están sumamente molestos, afectados psicológicamente y han decidido actuar antes de que pase más tiempo.

Después de que se emitió un comunicado por la estancia, donde se justifica que una maestra no estrujó a un niño, si no, actuó para impedir que este se asfixiara con una ficha de plástico de un juego didáctico, se consideró que la estancia no cumple con los protocolos adecuados para el cuidado de infantes, en tanto se denunciará por la vía administrativa para que se clausure el sitio por la omisión de cuidados.

Estos hechos ocasionaron un daño moral a la familia que va recurrir a terapias psicológicas, en tanto se interpondrá una denuncia por la vía civil y también se procederá penalmente contra la maestra- educadora que ejerció la violencia contra su hijo.

“Por las evidencias que se presentan, ellos están disgustados por la situación y preocupados por los demás niños que están en esta guardería” dijo la asesora legal.

Agregó que la familia acudirá a la Procuraduría de los Niños, Niñas a la Familia, toda vez que ya abrió una investigación de oficio y se formalizara la queja, se analizarán los videos para efecto de actuar.

Dijo, ya después de que se tenga el filtro con la dependencia estatal, se analizará si hubo omisión de cuidados para solicitar el ejercicio de Acción Penal en el Ministerio Público.

“La denuncia es un derecho que tiene la persona, se tienen que analizar los videos de la forma jurídica correcta, por que efectivamente no se pudiera advertir quizá una agresión al menor que se encuentra con un daño un hematoma o algo, el detalle es como se suscitan las cosas y que es lo que pasa, por que lo que si se podría advertir es un peligro de lesión para el menor y eso sí se podrá jalar a la vía penal” mencionó.