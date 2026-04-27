Reconoce ‘Kikín’ Fonseca altos índices de seguridad en Saltillo

Fonseca detalló que, antes de su arribo, desconocía la magnitud del orden público en la localidad. “Yo lo platicaba con Javier y con Luly, decía yo allá en mi tierra pues no se oye nada malo en Saltillo. No pasa nada malo ahí. Les dije, de verdad, sorprendido. Yo no sabía que era una ciudad tan segura”, afirmó.

Durante su visita a la capital de Coahuila para participar en programas sociales, Francisco “Kikín” Fonseca, figura del fútbol mexicano, expresó su reconocimiento por los niveles de tranquilidad que imperan en la ciudad. El ahora analista deportivo manifestó su sorpresa ante la percepción de paz que se vive en las calles de Saltillo en comparación con otras regiones del país.

El exseleccionado nacional enfatizó que gozar de un entorno libre de violencia es un factor determinante para el bienestar de las familias mexicanas. “Allá en mi estado se oyen otras cosas, en Guanajuato, y vivir en un lugar seguro creo que ya es ganancia, ¿no?”, puntualizó el exjugador de equipos como Pumas y Cruz Azul.

Añadió que este escenario es resultado de una labor compartida entre las autoridades y la población civil. “Eso es el gran trabajo que han hecho, pues junto con los ciudadanos también, junto con los programas que hace Javier”, comentó Fonseca al referirse a las acciones preventivas que encabeza el alcalde Javier Díaz.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González agradeció los comentarios del deportista y reafirmó que la seguridad es el pilar de su administración. Aseguró que la tranquilidad de Saltillo permite que figuras de talla internacional se sumen a proyectos comunitarios sin contratiempos, consolidando a la capital como un referente nacional.

Finalmente, “Kikín” Fonseca celebró la hospitalidad de los saltillenses, asegurando que la calidad humana y la seguridad del municipio lo motivan a seguir colaborando. “Estoy muy contento de estar aquí conviviendo con toda la gente porque las veces que he venido a Saltillo me han tratado muy bien”, concluyó el analista.