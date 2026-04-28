Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Tren arrolla a hombre en Ramos Arizpe; sufre amputación de ambas piernas
    El hombre fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica especializada tras las severas lesiones sufridas. CORTESÍA

Autoridades investigan las circunstancias del hecho, ya que existen versiones de que el hombre pudo haberse expuesto de manera reiterada al paso del tren en la zona

Un hombre resultó con la amputación de ambas piernas luego de ser arrollado por el tren durante la madrugada de este martes, en las inmediaciones de la antigua estación ferroviaria de Ramos Arizpe.

El accidente fue reportado sobre la calle Venustiano Carranza, entre Zaragoza y Óscar Flores Tapia, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad hasta el lugar.

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A la llegada de los paramédicos, localizaron a un hombre lesionado junto a las vías del tren, por lo que de inmediato comenzaron a brindarle atención prehospitalaria debido a la gravedad de sus heridas.

$!El afectado, quien no pudo ser identificado en el sitio, fue descrito por autoridades como de complexión delgada y vestía ropa oscura al momento del incidente.
El afectado, quien no pudo ser identificado en el sitio, fue descrito por autoridades como de complexión delgada y vestía ropa oscura al momento del incidente. CORTESÍA

La persona, que vestía playera color negro, pantalón de mezclilla negro y zapatos de seguridad color café, no pudo proporcionar sus datos generales. Fue descrito como de complexión delgada, tez morena, estatura aproximada de 1.70 metros y peso cercano a los 65 kilogramos.

Debido a las lesiones que presentaba, los socorristas determinaron trasladarlo en código rojo al Hospital General de Zona, conocido como “El Ixtlero”, para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad permanecieron en el sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes, mientras se investiga la manera en que sucedió el accidente, ya que hay versiones de que el hombre se había atravesado repetidamente en las vías del tren.

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