¿Qué llevó al sospechoso del ataque a la cena de corresponsales a viajar de costa a costa?

Por: Amy Qin, Chelsia Rose Marcius and Shawn Hubler Antes de embarcarse en un viaje a través de Estados Unidos, Cole Tomas Allen ofreció a las personas de su entorno una serie de explicaciones sobre su ausencia, según consta en los escritos que, según las autoridades, dejó. Tenía una emergencia personal, dijo a sus colegas y a los alumnos a los que daba clases. A sus padres les dijo simplemente que tenía una entrevista.

Pero, al parecer, Allen tenía un plan muy distinto y mucho más oscuro cuando partió en un tren de California a Washington, según dos altos funcionarios de las fuerzas de seguridad, quienes afirman que ahora se encuentra bajo custodia, acusado de atravesar la seguridad fuera de la cena de corresponsales de la Casa Blanca y abrir fuego. Ahora, quienes conocían a Allen se esfuerzan por conciliar al hombre que conocían con el impactante acto de violencia política del que se le acusa. Se espera que el sospechoso, a quien las autoridades no han nombrado públicamente, pero que fue identificado por los dos funcionarios como Allen, de 31 años, de Torrance, California, sea acusado de múltiples delitos en una comparecencia ante el tribunal el lunes.

El escrito que las autoridades atribuyen a Allen oscilaba entre el remordimiento por el engaño a amigos y familiares y la gratitud por toda una vida de amor y apoyo. En él mostraba su indignación por las políticas puestas en marcha por la Casa Blanca y aludía a las acusaciones de conducta sexual inapropiada, diciendo que “ya no estoy dispuesto” a permitir que un “traidor cubra mis manos con sus crímenes”, una aparente referencia al presidente Donald Trump, aunque el escrito no lo menciona por su nombre. Los dos funcionarios de las fuerzas de seguridad que compartieron los escritos con The New York Times pidieron que no se les nombrara porque no habían sido autorizados a revelar la información. El domingo no se sabía con certeza si Allen había obtenido asesoramiento legal, y sus familiares cercanos se negaron a hablar de su detención o no respondieron a las peticiones de comentarios. El escrito decía que el sospechoso había acudido al Hilton de Washington en busca de miembros del gobierno de Trump. “Funcionarios del gobierno (sin incluir a Patel): son objetivos, priorizados de mayor a menor rango”, decía el escrito, aparentemente en referencia a Kash Patel, director del FBI. No quedaba claro en el texto por qué se mencionaba a Patel por su nombre. El lenguaje le pareció extraño a los vecinos de Allen, antiguos compañeros de clase y clientes de clases particulares en Torrance, un suburbio de Los Ángeles. Allí, la casa que compartía fue invadida poco antes de la medianoche del sábado por un equipo SWAT del Buró Federal de Investigaciones.

Allen estaba inscrito como votante “sin preferencia partidista”, el equivalente californiano de un independiente. Su única contribución política en los registros disponibles parece haber sido de 25 dólares a la campaña de Kamala Harris, candidata presidencial demócrata en otoño de 2024. “Parecía un tipo completamente normal”, dijo Max Harris, estudiante de último año de una secundaria local que había recibido clases particulares de Allen durante varios meses, el sábado por la noche, mientras estaba de pie junto a la multitud de autoridades federales y curiosos que se habían congregado ante la modesta casa de dos plantas donde Allen vivía en Torrance. “Nunca habría esperado algo así de un tipo como él”. Allen figuraba como tutor de C2 Education, la cual emitió un comunicado el domingo en el que afirmaba estar cooperando con las fuerzas de seguridad. “La violencia de ningún tipo jamás es la respuesta”, dijo la organización. Las autoridades han dicho que el sospechoso del ataque del sábado fue detenido poco después de atravesar un control de seguridad e intercambiar disparos con agentes de las fuerzas de seguridad federales en el interior del Washington Hilton. Iba armado con cuchillos, una escopeta y una pistola, han dicho las autoridades. En principio, se espera que el sospechoso sea acusado de dos cargos de uso de arma de fuego y un cargo de agresión a un agente federal utilizando un arma peligrosa, dijo el sábado Jeanine Pirro, fiscala federal del Distrito de Columbia. Está previsto que comparezca el lunes ante el Tribunal Federal de Distrito y se esperan cargos adicionales, declaró. Allen nació como el mayor de cuatro hermanos en el condado de Los Ángeles. El sábado por la noche, el padre de Allen figuraba en internet como uno de los líderes de Grace Torrance, la cual se describe a sí misma como una iglesia protestante de tradición reformada. En 2013, Allen se matriculó en el Instituto Tecnológico de California, o Caltech, una universidad de investigación de élite en Pasadena, California. En aquel momento, según datos federales, Caltech admitía a menos del 11 por ciento de sus solicitantes de licenciatura. Allí, Allen estudió Ingeniería Mecánica. Se licenció con un promedio de 3,0, según su perfil de LinkedIn. En el verano de 2014, hizo unas prácticas de verano en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, según su perfil de LinkedIn. Y un clip de las noticias locales de 2017 muestra a Allen, vestido con una camisa de cuello a cuadros y un suéter, mostrando su diseño de un freno de emergencia para sillas de ruedas en una conferencia centrada en el diseño de productos para personas mayores. También participaba en el Nerf Club, en el que miembros armados con juguetes de goma espuma organizaban batallas en el campus, y pertenecía a una hermandad cristiana del campus. Otra integrante de la hermandad recordó que, aunque Allen era en general callado y estudioso, no tenía reparos en defender su propia interpretación de la fe.

“En la época en que lo conocí, era sin duda un firme creyente en el cristianismo evangélico”, dijo Elizabeth Terlinden, miembro de la hermandad. Tras licenciarse en Caltech en 2017, Allen pasó varios años trabajando como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos por cuenta propia y tutor de preparación de exámenes universitarios, según su perfil de LinkedIn. En 2022, se matriculó en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, para cursar un máster en informática. La universidad dijo en un comunicado el sábado que tenía constancia de que un estudiante con el mismo nombre que Allen había obtenido un título en 2025. Bin Tang, profesor de Informática de la universidad, impartió varias clases a Allen. “Estoy muy conmocionado por la noticia”, dijo Tang en un correo electrónico. “Era muy buen estudiante, siempre sentado en la primera fila de mi clase, prestaba atención y frecuentemente me enviaba correos electrónicos con preguntas sobre el curso”. Los registros compartidos por los dos funcionarios de las fuerzas del orden muestran que Allen compró una pistola en octubre de 2023 y una escopeta en agosto de 2025.