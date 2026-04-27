Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?

Imagínese que usted es dirigente de Morena. Le toca negociar a quién va a postular su partido a la gubernatura, digamos, de Guerrero: El más popular y famoso es Félix Salgado Macedonio, pero la presidenta Sheinbaum lo vetó porque es papá de la actual gobernadora. Él no puede ser el candidato. Lo políticamente lógico sería que la Presidenta le cediera a la familia Salgado (gobernadora y papá) la definición del candidato, porque además la relación entre Félix Salgado y AMLO es de hermandad. Pero la presidenta Sheinbaum ya mandó –con un año de antelación– a su consejera jurídica, Esthela Damián. No es su única carta: el “claudismo” también impulsa a la senadora Beatriz Mojica. Y entonces el grupo Salgado en Guerrero impulsa al secretario de Finanzas estatal, Raymundo Segura. Y encima está la que no quiere nadie, la presidenta municipal de Acapulco, quien ya declaró: ¡Abelina va!

Resuelva usted el entuerto. Antes eso no era un problema. López Obrador decía quién era el candidato o la candidata, y los demás acataban. Nadie se rebelaba porque nadie se atrevía a desafiar al jefe. Ya no existe ese mando vertical. López Obrador ya no manda como antes. Hay todo un sector dentro de Morena que ha mostrado su apetito por deshacerse del poder omnímodo de López Obrador, y no le hace caso. El mejor ejemplo es que su hijo Andy está políticamente arrinconado. La presidenta Sheinbaum no ha asumido ese mando. Oficialmente es la jefa, pero no le hacen caso. La han bateado hasta sus aliados, el PT y el Verde. Y esto ha empoderado a gobernadoras y gobernadores, que están felices con la idea de no tener jefe... ni jefa. O sea que el jefe ya no es jefe, la jefa no ha logrado ser jefa y hay un montón que se sienten jefes.

La definición de candidatos en Morena tiene a este partido frente a su peor miedo: dividirse. La Presidenta ha hecho hasta lo imposible para evitar cualquier fractura, extendiendo certificados de impunidad: Adán Augusto, Rafael Ojeda, Pedro Haces, los Yunes, Rocha Moya, Marina del Pilar... y otros ante faltas menos graves, como a Marcelo Ebrard con el tema de su hijo. Lo que sea, con tal de que no se rompa Morena y alimente a otros partidos. No sólo a los de oposición. Sino a los aliados, el PT y el Verde, que con la reforma electoral le perdieron el miedo a tomar distancia de Morena y cada vez hablan con más frecuencia de “ir solos”. SACIAMORBOS El 3 de febrero de este año, en estas Historias de Reportero, publiqué que en un expediente de una corte de Houston, Texas, aparecía el nombre de Adán Augusto López, vinculado a un caso de corrupción en Pemex. Pertinente recordarlo, ahora que Los Angeles Times reveló que Estados Unidos tiene en la mira a políticos mexicanos para avanzar contra ellos en los tribunales americanos. @CarlosLoret

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