PAN busca pluralidad en Congreso de Coahuila y generar contrapesos: Kenia López

En exclusiva para VANGUARDIA, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expuso que este proceso electoral representa un gran reto para el partido por el hecho de acudir a las urnas sin coaliciones.

De cara a las elecciones de diputados locales que se llevarán a cabo este domingo 7 de junio en Coahuila, el Partido Acción Nacional (PAN ) participará de manera individual con su militancia y sus propias siglas.

“Es la oportunidad que el Partido Acción Nacional tiene para salir con sus propias siglas con su militancia, con su trabajo en términos territoriales, es un gran reto porque venimos de una coalición”, señaló.

López Rabadán puntualizó que la intención del partido es alcanzar una representación plural en el congreso local de Coahuila, así como en el ámbito legislativo federal, para consolidar contrapesos políticos.

“Para nosotros servirá primero de ejemplo saber qué es hacer y qué fue exitoso en su caso en una elección en donde no llevamos ninguna coalición. Y también es la oportunidad de que el congreso de Coahuila pueda tener una pluralidad necesaria”, afirmó.

La legisladora detalló que los tres ejes fundamentales de la oferta política de Acción Nacional para estas elecciones son la defensa de la patria, la familia y la libertad individual.

Respecto a la patria, especificó que la seguridad es una prioridad para que los ciudadanos puedan transitar sin riesgos y para evitar delitos como el cobro de derecho de piso en los municipios.

“Defender la patria es que no te cobren derecho de piso, es que una mujer pueda desarrollarse con todas sus potencialidades, es que una adulto mayor pueda tener las mejores condiciones de salud posibles”, expuso.

Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados indicó que la familia y la libertad de prensa y de oposición forman parte de los compromisos que el partido busca proteger a través del voto ciudadano.

Al ser cuestionada sobre la posición del PAN como tercera fuerza política en Coahuila ante las mayorías del PRI y el crecimiento de Morena, de acuerdo con el contexto local, insistió en que se requiere evitar decisiones unilaterales en los congresos.

“Apelamos a que los ciudadanos acudan a votar por el PAN para que podamos tener pluralidad en el Congreso y para que el Congreso pueda tomar decisiones no con una visión, sino con una visión plural”, comentó.

Añadió que las mayorías absolutas sin contrapesos pueden derivar en reformas legales que afecten los derechos humanos, haciendo mención de herramientas como la prisión preventiva oficiosa a nivel federal.