PAN busca pluralidad en Congreso de Coahuila y generar contrapesos: Kenia López

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    PAN busca pluralidad en Congreso de Coahuila y generar contrapesos: Kenia López
    La elección servirá al PAN para medir su fuerza electoral con sus propias siglas y estructura territorial, afirmó la legisladora federal. OMAR SAUCEDO

La presidenta de la Cámara de Diputados señaló la importancia de que el PAN vaya sin coaliciones y la apertura a nuevas candidaturas

De cara a las elecciones de diputados locales que se llevarán a cabo este domingo 7 de junio en Coahuila, el Partido Acción Nacional (PAN) participará de manera individual con su militancia y sus propias siglas.

En exclusiva para VANGUARDIA, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, expuso que este proceso electoral representa un gran reto para el partido por el hecho de acudir a las urnas sin coaliciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mas-de-24-millones-de-ciudadanos-podran-votar-en-la-eleccion-legislativa-de-coahuila-FB21137323

“Es la oportunidad que el Partido Acción Nacional tiene para salir con sus propias siglas con su militancia, con su trabajo en términos territoriales, es un gran reto porque venimos de una coalición”, señaló.

López Rabadán puntualizó que la intención del partido es alcanzar una representación plural en el congreso local de Coahuila, así como en el ámbito legislativo federal, para consolidar contrapesos políticos.

“Para nosotros servirá primero de ejemplo saber qué es hacer y qué fue exitoso en su caso en una elección en donde no llevamos ninguna coalición. Y también es la oportunidad de que el congreso de Coahuila pueda tener una pluralidad necesaria”, afirmó.

La legisladora detalló que los tres ejes fundamentales de la oferta política de Acción Nacional para estas elecciones son la defensa de la patria, la familia y la libertad individual.

Respecto a la patria, especificó que la seguridad es una prioridad para que los ciudadanos puedan transitar sin riesgos y para evitar delitos como el cobro de derecho de piso en los municipios.

“Defender la patria es que no te cobren derecho de piso, es que una mujer pueda desarrollarse con todas sus potencialidades, es que una adulto mayor pueda tener las mejores condiciones de salud posibles”, expuso.

Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados indicó que la familia y la libertad de prensa y de oposición forman parte de los compromisos que el partido busca proteger a través del voto ciudadano.

Al ser cuestionada sobre la posición del PAN como tercera fuerza política en Coahuila ante las mayorías del PRI y el crecimiento de Morena, de acuerdo con el contexto local, insistió en que se requiere evitar decisiones unilaterales en los congresos.

“Apelamos a que los ciudadanos acudan a votar por el PAN para que podamos tener pluralidad en el Congreso y para que el Congreso pueda tomar decisiones no con una visión, sino con una visión plural”, comentó.

Añadió que las mayorías absolutas sin contrapesos pueden derivar en reformas legales que afecten los derechos humanos, haciendo mención de herramientas como la prisión preventiva oficiosa a nivel federal.

$!Acción Nacional considera que los contrapesos son necesarios para evitar decisiones unilaterales en los poderes legislativos.
Acción Nacional considera que los contrapesos son necesarios para evitar decisiones unilaterales en los poderes legislativos. OMAR SAUCEDO

Por otra parte, López Rabadán destacó la estrategia de Acción Nacional orientada a abrir las candidaturas a ciudadanos que se encuentren completamente fuera de la clase política tradicional.

“Hoy el PAN abre las puertas en todo el país a la ciudadanía para decirle ‘aquí está el PAN’. Que el PAN sea el vehículo para que puedas liderar, tener un cargo, tomar decisiones”, afirmó.

Al abordar el reto de postular a perfiles ciudadanos sin tanta presencia mediática frente a estructuras partidistas consolidadas, indicó que la ruta idónea consiste en que los aspirantes cuenten con causas sociales previamente defendidas.

“Lo que el PAN ha dicho es que tengas causas que hayas defendido, que tengas causas que hayas dicho ‘yo voy a estar defendiendo a los jóvenes’ -por ejemplo- y que esas causas hayan hecho que socialmente la gente quiera que seas tú el candidato”, expuso.

BUSCAMOS LOS MEJORES PERFILES

La diputada argumentó que el servicio público debe prestigiarse y criticó las situaciones de corrupción y los excesos patrimoniales que se observan en algunos servidores públicos con múltiples cargos.

“Buscamos a las mejores, a los mejores, se necesita hoy que el servicio público se prestigie. El servicio público es eso, servirle al público. Pareciera que ahora ves excesos brutales de gente que tiene uno o dos cargos y tiene mansiones”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-por-quien-votar-EK21095155

Finalmente, hizo un llamado a los habitantes de la entidad para que acudan a las urnas el próximo domingo y utilicen su voto como la herramienta efectiva para definir la conformación de las instituciones.

“Ir a votar es la forma más efectiva y más clara que tenemos los ciudadanos para decirle a las instituciones de partidos: te acompaño, quiero que decidas”, concluyó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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