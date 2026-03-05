Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Este proyecto sumará alrededor de 25 por ciento más capacidad de tránsito en la frontera coahuilense
El nuevo Puente Internacional de Puerto Verde, en Piedras Negras, no solo será un proyecto clave para impulsar la economía más allá de esa región, sino que, por distancia y geografía, también beneficiará a las regiones Norte y Centro de Coahuila, así como a Nuevo León.
El economista Antonio Serrano explicó que se trata de un proyecto que el Gobierno Federal decidió respaldar con una fuerte inversión, ya que los puentes internacionales generan rentabilidad desde el momento en que inician operaciones. En economía, añadió, se les considera proyectos estratégicos porque tienen la capacidad de impulsar la actividad económica no solo de la región inmediata, sino de un radio de hasta 500 kilómetros.
TE PUEDE INTERESAR: Inversión federal en Coahuila impulsa a PN para desfogar Nuevo Laredo
Además, este nuevo cruce sumará alrededor de 25 por ciento más de capacidad de tránsito a los puentes internacionales ya existentes en Piedras Negras.
“Este puente traerá un crecimiento importantísimo desde Laredo hasta Ciudad Acuña; sin embargo, harán falta carreteras. El problema es que dentro del Programa de Infraestructura presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum hay muy poco, por no decir casi nada, en este tema”, señaló.
Serrano consideró que la carretera Saltillo–Monclova debe convertirse en una autopista, sobre todo si se pretende ampliar la zona de influencia del nuevo puente. De lo contrario, afirmó, el beneficio será mayor para las empresas de Monterrey que para las de Saltillo, debido a la distancia y a la geografía.
“Ese puente hace más sentido para empresas que se localicen en Monterrey que para las que se instalen en Saltillo, porque en la autopista Monterrey–Laredo, si vas en tráiler, puedes salirte entre 30 y 40 kilómetros antes, tomar la desviación hacia el Puente Colombia y continuar el trayecto. Monterrey quedaría prácticamente a no más de cuatro horas, mientras que Saltillo, en el mejor de los casos, estaría a unas cinco o seis horas”, explicó.
Ante ello, subrayó que, por distancia y geografía, las empresas de Nuevo León tendrán en la práctica su propio puente nuevo, ya que estarán más cerca de esta infraestructura.
Aunque consideró que el nuevo cruce no resolverá la saturación en Nuevo Laredo, sí podría restarle parte del flujo comercial. Aun así, señaló que esa aduana ya opera por encima de su capacidad.
TE PUEDE INTERESAR: Comercio internacional: podrá crecer por Coahuila
En contraste, el proyecto podría impulsar el desarrollo en la región norte de Coahuila, ya que para algunas empresas podría resultar más conveniente instalarse en el estado que en Nuevo León, debido a menores costos.
Agregó que, desde su construcción, el proyecto generará una mayor derrama económica en la entidad, atraerá población y abrirá oportunidades de colaboración tecnológica con Estados Unidos. No obstante, sus primeros beneficios se concentrarán principalmente en Piedras Negras, Ciudad Acuña y hasta Monclova.
Sin embargo, también advirtió que el crecimiento traerá retos importantes. Señaló que en Piedras Negras existe un grave problema de vivienda, tanto por disponibilidad como por costos, lo que coloca a la ciudad entre las tres con mayores dificultades en este rubro, solo por debajo de Tijuana.
“Entonces la pregunta es qué se hará al respecto: dónde vivirán las personas que lleguen a trabajar, cómo se les dotará de servicios y de qué manera se integrarán a un estado tan progresista como Coahuila”, planteó.
🚆 El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció nuevos proyectos de infraestructura carretera con esquemas de inversión mixta. En Coahuila destacan los tramos Saltillo–Monclova, Puerto Verde (Piedras Negras III) y la Conexión urbana Saltillo–Ramos Arizpe, piezas estratégicas para el... pic.twitter.com/QY4Z7LjMtx— Vanguardia (@vanguardiamx) March 4, 2026
Por su parte, el también economista Héctor Rodríguez señaló que, de entrada, el proyecto será un detonante para la economía regional, tanto del lado mexicano como del estadounidense.
Explicó que desde su etapa de construcción generará una derrama económica relevante, ya que existe el compromiso de los constructores y desarrolladores de contratar proveeduría local o regional.
Esto representará, dijo, un respiro para la región, que actualmente enfrenta una situación complicada por recortes en los sectores industrial, comercial y de servicios, pues el proyecto implicará la contratación de mano de obra y la activación de diversas actividades económicas.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Gobierno de Sheinbaum proyectos de infraestructura carretera para Coahuila; tendrán inversión mixta
Además, añadió, el nuevo cruce podría convertirse en un polo de desarrollo económico, ya que además del puente para tractocamiones también se contempla un puente ferroviario, así como el desarrollo de parques industriales dentro de la ruta fiscal asociada al proyecto.
Todo ello, afirmó, podría transformar de manera importante el rostro de la región norte de Coahuila. A esto se suma que el nuevo cruce podría resultar atractivo para transportistas que actualmente utilizan las aduanas de Laredo y Nuevo Laredo, debido a que la infraestructura permitirá cruces más ágiles.
A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras, Benito Martínez, señaló que se trata de un proyecto que ha tardado varios años en consolidarse y que ahora, con el anuncio del Gobierno Federal, genera mayor certeza.
Indicó que será un importante impulso para la Zona Norte en materia de comercio exterior, ya que atraerá más carga y ayudará a desahogar el tráfico que actualmente se registra en otros cruces fronterizos.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Puerto Verde’ avanza en Texas. ¿Y de este lado?
Asimismo, abrirá nuevas oportunidades para empresas de distintas regiones del país que utilizan esta frontera para exportar.
Aunque consideró que el tráfico que se desvíe de Nuevo Laredo será mínimo —al tratarse de la aduana más grande de América Latina—, recordó que el comercio internacional continúa creciendo cada año y que la renegociación del T-MEC podría generar aún más beneficios para los tres países.
Finalmente, añadió que la ampliación de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Monclova, a cuatro carriles, también podría atraer carga proveniente de distintas regiones hacia este nuevo puente internacional.