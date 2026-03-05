Coahuila: Puerto Verde beneficiará a regiones Norte y Centro del Estado, así como a Nuevo León

El nuevo Puente Internacional de Puerto Verde, en Piedras Negras, no solo será un proyecto clave para impulsar la economía más allá de esa región, sino que, por distancia y geografía, también beneficiará a las regiones Norte y Centro de Coahuila, así como a Nuevo León.

El economista Antonio Serrano explicó que se trata de un proyecto que el Gobierno Federal decidió respaldar con una fuerte inversión, ya que los puentes internacionales generan rentabilidad desde el momento en que inician operaciones. En economía, añadió, se les considera proyectos estratégicos porque tienen la capacidad de impulsar la actividad económica no solo de la región inmediata, sino de un radio de hasta 500 kilómetros.

Además, este nuevo cruce sumará alrededor de 25 por ciento más de capacidad de tránsito a los puentes internacionales ya existentes en Piedras Negras.

“Este puente traerá un crecimiento importantísimo desde Laredo hasta Ciudad Acuña; sin embargo, harán falta carreteras. El problema es que dentro del Programa de Infraestructura presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum hay muy poco, por no decir casi nada, en este tema”, señaló.

Serrano consideró que la carretera Saltillo–Monclova debe convertirse en una autopista, sobre todo si se pretende ampliar la zona de influencia del nuevo puente. De lo contrario, afirmó, el beneficio será mayor para las empresas de Monterrey que para las de Saltillo, debido a la distancia y a la geografía.

“Ese puente hace más sentido para empresas que se localicen en Monterrey que para las que se instalen en Saltillo, porque en la autopista Monterrey–Laredo, si vas en tráiler, puedes salirte entre 30 y 40 kilómetros antes, tomar la desviación hacia el Puente Colombia y continuar el trayecto. Monterrey quedaría prácticamente a no más de cuatro horas, mientras que Saltillo, en el mejor de los casos, estaría a unas cinco o seis horas”, explicó.