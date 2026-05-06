Parras: realizan simulacro químico en CBTA 21 con más de 700 alumnos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Parras: realizan simulacro químico en CBTA 21 con más de 700 alumnos
    Más de 700 estudiantes y docentes del CBTA 21 participaron en un simulacro de derrame químico, como parte de las acciones de prevención en el plantel. PEDRO PESINA

El ejercicio permitió evaluar protocolos de evacuación y fortalecer la preparación ante emergencias en el ámbito escolar

PARRAS, COAH.– Más de 700 alumnos y maestros del plantel CBTA 21 participaron en el primer simulacro anual de derrame de sustancias químicas, organizado por Protección Civil Municipal de Parras.

El ejercicio se desarrolló con orden y disciplina, logrando un tiempo de respuesta óptimo. Los estudiantes evacuaron las instalaciones de manera segura y rápida, tal como lo establecen los protocolos de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/retorno-imprudente-provoca-choque-entre-motocicletas-en-parras-mujer-es-lesionada-FH20504652
$!Elementos de Bomberos y personal de rescate colaboraron en la simulación, reforzando la coordinación ante emergencias.
Elementos de Bomberos y personal de rescate colaboraron en la simulación, reforzando la coordinación ante emergencias. PEDRO PESINA

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y de la unidad de rescate, quienes apoyaron en la atención de la emergencia simulada, reforzando la cultura de protección y prevención entre la comunidad estudiantil.

Durante la actividad, personal de Protección Civil supervisó cada una de las etapas del simulacro, desde la evacuación hasta la concentración en puntos seguros, con el objetivo de evaluar la reacción del alumnado y del personal docente ante una situación de riesgo.

Este tipo de ejercicios forman parte de las estrategias para fortalecer la preparación en instituciones educativas, permitiendo identificar áreas de mejora en los protocolos y fomentar una cultura de prevención ante posibles emergencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Simulacros
estudiantes

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los huerfanitos en campaña

Los huerfanitos en campaña
true

Se fueron de espaldas cuando Rocha Moya les dijo esto...
true

POLITICÓN: Nepotismo en las pluris: Tony Flores (PT) y Alfonso Danao (MC) aseguran curules para familiares

Los precios de la vivienda en Saltillo y la Región Sureste pueden llevar a una burbuja inmobiliaria.

Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios
El fuego logró ser apagado por los bomberos.

Indigente prende fuego en casa de sacerdote, en Saltillo
Manny Barreda abrió por Saraperos y permitió daño en la primera entrada.

Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo
Las autoridades habían declarado anteriormente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.

Las autoridades sanitarias creen haber localizado el origen del brote de hantavirus en crucero
El Gobierno de Estados Unidos, a través de su directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, reconoció los avances de México en cuanto al combate del narcotráfico.

Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’