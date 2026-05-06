Parras: realizan simulacro químico en CBTA 21 con más de 700 alumnos

El ejercicio se desarrolló con orden y disciplina, logrando un tiempo de respuesta óptimo. Los estudiantes evacuaron las instalaciones de manera segura y rápida, tal como lo establecen los protocolos de seguridad.

PARRAS, COAH.– Más de 700 alumnos y maestros del plantel CBTA 21 participaron en el primer simulacro anual de derrame de sustancias químicas, organizado por Protección Civil Municipal de Parras .

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y de la unidad de rescate, quienes apoyaron en la atención de la emergencia simulada, reforzando la cultura de protección y prevención entre la comunidad estudiantil.

Durante la actividad, personal de Protección Civil supervisó cada una de las etapas del simulacro, desde la evacuación hasta la concentración en puntos seguros, con el objetivo de evaluar la reacción del alumnado y del personal docente ante una situación de riesgo.

Este tipo de ejercicios forman parte de las estrategias para fortalecer la preparación en instituciones educativas, permitiendo identificar áreas de mejora en los protocolos y fomentar una cultura de prevención ante posibles emergencias.