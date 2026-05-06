Retorno imprudente provoca choque entre motocicletas en Parras; mujer es lesionada
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El accidente ocurrió en un cruce urbano donde la visibilidad y las maniobras de retorno representan un riesgo frecuente para conductores de motocicletas
PARRAS, COAH.- Cerca de las 22:00 horas de este martes se registró un accidente vial en el cruce de las calles Evaristo Madero y Manuel Madero, en la colonia Ciudadela, en Parras.
El hecho ocurrió cuando dos motocicletas circulaban por la misma vía y colisionaron. Según los reportes, la conductora de una de ellas intentó realizar un retorno a la izquierda sin percatarse de que otra unidad avanzaba detrás, lo que provocó el impacto y que la otra motocicleta fuera arrastrada.
Como consecuencia del accidente, la mujer resultó con lesiones de consideración. Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja Mexicana y de la Policía Municipal, quienes atendieron la emergencia y aseguraron el área.
La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada y una revisión profesional que descartara lesiones mayores. Las autoridades correspondientes se encargaron de levantar el informe sobre los hechos.