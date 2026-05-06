Retorno imprudente provoca choque entre motocicletas en Parras; mujer es lesionada

PARRAS, COAH.- Cerca de las 22:00 horas de este martes se registró un accidente vial en el cruce de las calles Evaristo Madero y Manuel Madero, en la colonia Ciudadela, en Parras.

El hecho ocurrió cuando dos motocicletas circulaban por la misma vía y colisionaron. Según los reportes, la conductora de una de ellas intentó realizar un retorno a la izquierda sin percatarse de que otra unidad avanzaba detrás, lo que provocó el impacto y que la otra motocicleta fuera arrastrada.