Retorno imprudente provoca choque entre motocicletas en Parras; mujer es lesionada

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Coahuila
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    Retorno imprudente provoca choque entre motocicletas en Parras; mujer es lesionada
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a una mujer que resultó con lesiones de consideración tras el choque registrado en Parras. PEDRO PESINA

El accidente ocurrió en un cruce urbano donde la visibilidad y las maniobras de retorno representan un riesgo frecuente para conductores de motocicletas

PARRAS, COAH.- Cerca de las 22:00 horas de este martes se registró un accidente vial en el cruce de las calles Evaristo Madero y Manuel Madero, en la colonia Ciudadela, en Parras.

El hecho ocurrió cuando dos motocicletas circulaban por la misma vía y colisionaron. Según los reportes, la conductora de una de ellas intentó realizar un retorno a la izquierda sin percatarse de que otra unidad avanzaba detrás, lo que provocó el impacto y que la otra motocicleta fuera arrastrada.

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Como consecuencia del accidente, la mujer resultó con lesiones de consideración. Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Cruz Roja Mexicana y de la Policía Municipal, quienes atendieron la emergencia y aseguraron el área.

La mujer fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada y una revisión profesional que descartara lesiones mayores. Las autoridades correspondientes se encargaron de levantar el informe sobre los hechos.

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