Conductor ignora el alto, se atraviesa y casi vuelca tras choque en Saltillo
El accidente se registró en el cruce de las calles Huitzilopochtli y Moctezuma, en la colonia Los Pinos Primer Sector
Un automovilista que no respetó el señalamiento de alto provocó un accidente vial la mañana de este sábado en el cruce de las calles Huitzilopochtli y Moctezuma, en la colonia Los Pinos Primer Sector, donde uno de los vehículos estuvo a punto de volcar.
El percance ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias para determinar responsabilidades.
De acuerdo con el reporte preliminar, como probable responsable fue señalado César Manzanarez Romero, de 48 años, quien conducía un Chevrolet Cavalier con placas de circulación FCV-168-A.
El conductor circulaba por la calle Huitzilopochtli y, al llegar al cruce con Moctezuma, presuntamente no realizó el alto correspondiente, por lo que se atravesó al paso de una camioneta BMW X3 con placas 24E-634, conducida por María del Pilar García Vera, de 45 años, quien se dirigía hacia el bulevar José Musa de León.
Aunque la conductora intentó frenar para evitar el impacto, no logró detener la unidad y golpeó la parte trasera del ángulo derecho del automóvil, lo que provocó que este girara hacia la banqueta.
Tras el impacto, el vehículo estuvo a punto de volcar, quedando momentáneamente sostenido por un cable de soporte de un poste de concreto.
Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos en el lugar.
Ambos conductores solicitaron la intervención de sus compañías aseguradoras para el deslinde de responsabilidades y la cobertura de los daños materiales ocasionados por el accidente.