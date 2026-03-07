Conductor ignora el alto, se atraviesa y casi vuelca tras choque en Saltillo

Un automovilista que no respetó el señalamiento de alto provocó un accidente vial la mañana de este sábado en el cruce de las calles Huitzilopochtli y Moctezuma, en la colonia Los Pinos Primer Sector, donde uno de los vehículos estuvo a punto de volcar.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias para determinar responsabilidades.

De acuerdo con el reporte preliminar, como probable responsable fue señalado César Manzanarez Romero, de 48 años, quien conducía un Chevrolet Cavalier con placas de circulación FCV-168-A.

El conductor circulaba por la calle Huitzilopochtli y, al llegar al cruce con Moctezuma, presuntamente no realizó el alto correspondiente, por lo que se atravesó al paso de una camioneta BMW X3 con placas 24E-634, conducida por María del Pilar García Vera, de 45 años, quien se dirigía hacia el bulevar José Musa de León.