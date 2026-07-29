Pasta de Conchos: a dos años de la primera entrega, aún faltan 29 mineros por localizar en Coahuila

A dos años de la primera entrega digna de los restos de un minero de Pasta de Conchos a su familia, en San Juan de Sabinas, Coahuila, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó este martes el rescate de 36 mineros recuperados, 31 plenamente identificados y 28 entregados a sus familiares.

El 29 de julio de 2024, el Gobierno de México entregó a los familiares de José Alfredo Ordóñez Martínez los primeros restos plenamente identificados recuperados de la mina, luego de que semanas antes fueran localizados durante las labores de rescate. Aquella entrega simbolizó el comienzo de una nueva etapa para las familias, que durante casi dos décadas esperaron recuperar a sus seres queridos.

El rescate de Pasta de Conchos pasó de una etapa de búsqueda sin recuperación durante casi dos décadas, a una fase de localización, identificación genética y entrega digna de restos a partir de 2024. El proceso actual ya no sólo se centra en encontrar cuerpos, sino en garantizar certeza científica a las familias mediante protocolos forenses y acompañamiento institucional.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), hasta el momento han sido recuperados los restos de 36 de los 65 mineros que quedaron atrapados tras la explosión registrada el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos.

Del total de los 36 restos recuperados, 31 corresponden a trabajadores plenamente identificados mediante análisis forenses y pruebas genéticas, mientras que 28 ya fueron entregados de manera digna a sus familias para su sepultura. Cinco restos permanecen en proceso de identificación y tres casos identificados aún siguen el procedimiento legal y pericial previo a su entrega.

El balance oficial también da continuidad a los trabajos informados durante la reunión ordinaria número 142 con familiares de las víctimas, realizada el pasado 16 de julio en Nueva Rosita, Coahuila. En ese encuentro, encabezado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Fiscalía General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Mando Unificado presentaron el avance de las excavaciones y de los procesos de identificación.

El último minero entregado a su familia, cuyo nombre fue difundido públicamente, se trató de Margarito Zamarrón Alfaro. Tras su identificación el 6 de julio de 2026, las autoridades reportaron que ya sumaban 26 entregas dignas.

Sin embargo, en el reporte oficial de este 29 de julio de 2026, la STPS informó que el número de entregas aumentó a 28, pero no dio a conocer la identidad de las dos personas cuyas familias recibieron recientemente los restos.

Aunque los resultados reflejan un progreso desde que el 12 de junio de 2024 fueron localizados los primeros restos humanos dentro de la mina, la misión aún no concluye. Permanecen pendientes de localizar 29 trabajadores y continúan las excavaciones en los distintos frentes de trabajo.

De acuerdo con la STPS, las obras mantienen avances cercanos al 70% en la Unidad 1, del 85% en la Unidad 2 y del 83% en las rampas de la Unidad 3, mientras especialistas continúan evaluando nuevas zonas de búsqueda.

A dos años de aquella primera entrega digna, el rescate de Pasta de Conchos ha permitido devolver la identidad y los restos de 28 trabajadores a sus familias. Sin embargo, el compromiso del Gobierno federal y la exigencia de los deudos siguen siendo los mismos: recuperar a los 65 mineros que quedaron atrapados hace más de dos décadas.