El proyecto “Paseo Capital” busca favorecer el desarrollo del Centro Histórico de Saltillo, al hacerlo más humano, incluyente y amigable para atraer a las familias y a los visitantes. Sin embargo, debe acompañarse con la modernización del sistema de transporte urbano, aseguró Cecilia Pelletier Bravo, integrante de la Asociación Mexicana de Urbanistas.

Significa modernizar las unidades, reducir el tiempo de recorridos, ampliar el horario de servicio, sacar unidades de la Zona Centro, autorizar el transbordo de las mismas, análisis de origen-destino de los usuarios, además de evitar que se “corte” la comunicación entre el sur, el norte, el oriente y poniente de la ciudad.

Peatonalizar las calles, informó, es una propuesta que desde hace más de 10 años impulsó el Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable, del que forma parte, para transformar el Centro Histórico.

“Es un paso para humanizar el Centro Histórico, la ciudad, y totalmente de acuerdo en que se hagan estos proyectos de esta manera, no como ocurrencias, sino como todo un análisis previo, con una serie de consultas de participación ciudadana.

“Es un proyecto para hacer más amable nuestro Centro Histórico que no es caminable en este momento, no hay banquetas en buen estado, no hay infraestructura peatonal adecuada, en general no es una ciudad caminable, entonces es importante para hacer la más humana, más incluyente”, expresó.

Para que las familias acudan al corazón de la ciudad es necesario modernizar el transporte, que es “la pata coja de este proyecto”, lo que requiere un análisis a fondo.

“¿Cómo va a llegar la gente al Centro Histórico? No todas las personas que usan transporte público van ahí, está mal diseñado, no hay un análisis serio de movilidad, no se ha logrado consenso con los concesionarios de cómo solucionar el problema, por eso es la pata coja del proyecto, falta mucho trabajo en materia de movilidad y accesibilidad, pero el primer paso está bien dado”, dijo.

Modernizar el servicio reduciría el número de camiones y microbuses, los costos de transporte, la contaminación y el estrés, además, bajaría el uso de vehículos particulares.

“Esta peatonalización es un excelente primer paso, pero no va a ser exitoso si no tomamos en cuenta el transporte público”, advirtió.