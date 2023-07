Pega a hoteleros de Cuatro Ciénegas airbnb; piden los regulen y alistan competencia

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Aunque los fines de semana el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas registra casi un lleno total en los hoteles, entre semana la ocupación disminuye hasta un 5 por ciento y es debido a que los airbnb acaparan a la mayor parte de los visitantes.

Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de la Región Centro de Coahuila, informó que actualmente esta localidad que es reconocida a nivel mundial por sus acuíferos y especies endémicas, cuenta con 30 hoteles y 500 habitaciones, sin embargo estos se han visto rebasados por los mas de 300 airbnb que se ofertan por diversas plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR: Responden motociclistas de Torreón favorablemente al curso de manejo defensivo y preventivo

Sin duda estos han acaparado el hospedaje de gran parte de los turistas y visitantes, debido a que son espacios grandes, con precios similares a los de los hoteles, pero con mayor capacidad para alojar personas.

Estos sitios operan de forma irregular, a decir del presidente de la OCV, toda vez que no pagan uso de suelo y servicios de forma comercial. “Parece que no pero el no regular también te atrae problemas”.

La Oficina de Convenciones y Visitantes estará proponiendo una campaña a los dueños de hoteles para que disminuyan sus tarifas entre semana y así puedan tener un mayor número de huéspedes que a su vez estén seguros en sus instalaciones.

Se propondrá que se otorguen descuentos considerables a los usuarios, para que además los visitantes incrementen durante la semana en el Pueblo Mágico, y no solo sean los fines de semana cuando se vean abarrotadas sus habitaciones.

“Se está tratando de dialogar con ellos para que entre semana se bajen las tarifas, creo sería una de las mejores maneras pero no hemos podido que ningún hotel acepte esta campaña. Estoy hablando de que un hotel de mil 700 baje a mil 100 entre semana”, expresó.

Se hará una prueba piloto por un aproximado de cuatro meses para analizar los resultados, y de tener respuesta positiva se implementará la campaña en el sector hotelero de esta localidad.