Responden motociclistas de Torreón favorablemente al curso de manejo defensivo y preventivo

Torreón, Coahuila.- Un total de 29 motociclistas, entre quienes destacan tres mujeres y dos menores de 16 y 17 años de edad, tomaron el curso para el manejo defensivo y preventivo, impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), en conjunto con personal de la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón.

Este grupo es la vigésima tercera generación de motociclistas que acuden a capacitarse a la Escuela de Educación Vial Carlos de La Cueva, ubicada en la colonia Nueva California.

Luis Alberto Morales Cortés, director de la dependencia, explicó que de los 29 motociclistas, 18 recibieron el exhorto a participar en el curso debido a que fueron detectados cometiendo alguna falta al reglamento vial dentro de los operativos Sin casco, no viajas y el resto acudió por iniciativa propia.

Algunos de los motociclistas que conformaron la vigésima tercera generación, hablaron sobre el cómo se sienten al concluir su certificación.

Denisse Díaz Ramírez es una mujer que tiene cerca de un año conduciendo una motocicleta como pasatiempo, pues siempre se interesó por la comunidad biker, y acudió voluntariamente a tomar el curso para certificarse.

“Estos cursos nos sirven demasiado, porque así por ejemplo los que tenemos poco usando motocicleta, aprendemos nuevas cosas que nos ayudan para nuestra seguridad”, dijo.

Ángel Jesús, de 16 años, es un joven que tiene poco más de año y medio conduciendo motocicleta, además, por necesidad trabaja como repartidor de comida por medio de una aplicación, por lo que decidió acudir al curso para poder tramitar un permiso que le permita continuar laborando.

“Me sirvió de mucho porque aprendí cosas que me van a ayudar para evitar sufrir accidentes, que afortunadamente nunca he tenido uno, por eso vine, porque además quiero intentar sacar un permiso que me avale y pueda continuar trabajando”, dijo.

Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, mencionó que con esta generación, van 442 motociclistas certificados.

El funcionario dijo que el próximo curso para certificación en el manejo defensivo y preventivo, será el martes 18 de julio y comenzará a las 08:00 horas, para quienes deseen inscribirse voluntariamente.