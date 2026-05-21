Según expertos, EU ‘simplemente está optando por no detener’ el brote de ébola tras los recortes masivos en salud pública

No existe cura ni vacuna para la rara variante Bundibugyo del ébola, que ha provocado dos brotes en las últimas décadas. Los responsables sanitarios y los científicos trabajan a contrarreloj para comprender la propagación del virus e intentar detenerlo, pero Estados Unidos brilla por su ausencia en estos esfuerzos.

Un brote de ébola, hasta ahora no detectado, se está propagando por partes de África central , y Estados Unidos parece estar haciendo poco para ayudar a detenerlo, tras los recortes masivos a los esfuerzos de salud pública a nivel mundial y nacional.

En el último año, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido desmantelada, miles de empleados de agencias de salud estadounidenses han sido despedidos, las comunicaciones se han estancado y se han cancelado investigaciones científicas clave.

En la República Democrática del Congo (RDC), se han reportado 482 casos sospechosos y alrededor de 116 muertes desde abril, con dos casos y una muerte en Uganda y una posible propagación al vecino Sudán del Sur. El brote “podría haber estado activo durante algunos meses”, afirmó Kristian Andersen, profesor de inmunología y microbiología en Scripps Research.

El brote fue declarado inmediatamente una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso antes de convocar al comité que habitualmente toma esa decisión. Las autoridades afirman que podría durar meses.

«La República Democrática del Congo es uno de los sistemas de salud más vulnerables del mundo y fue el segundo mayor receptor de fondos de USAID», declaró Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Asuntos Políticos de Salud Global de la Universidad de Georgetown. La retirada de fondos por parte de Estados Unidos «sin previo aviso» ha sido «perturbadora para las actividades básicas del país», añadió.

La ayuda exterior estadounidense a la República Democrática del Congo se redujo de 1.400 millones de dólares en 2024 a 431 millones en 2025 y a tan solo 21 millones en lo que va de año. La ayuda a Uganda disminuyó de 674 millones a 377 millones en 2025 y registra un saldo negativo de 1,2 millones de dólares en lo que va de 2026.

“Era una miseria comparado con lo que se obtiene a cambio”, dijo Andersen sobre las inversiones en salud global. Es mucho más barato y fácil prevenir y contener los brotes que responder a ellos, afirmó. Dado que Estados Unidos ha descartado la primera opción, el segundo escenario se volverá cada vez más común.

Estados Unidos también anunció su salida de la OMS y la suspensión de una financiación de 130 millones de dólares, lo que provocó la pérdida de 2371 puestos de trabajo en la organización, declaró Kavanagh, calificando los recortes como una «herida autoinfligida que la propia administración nos ha causado». Este brote y la respuesta ante él eran «completamente previsibles cuando se desmantela la vigilancia de la salud pública y la capacidad de respuesta en este ámbito», añadió Kavanagh.

“No se trata solo de que nos estemos retirando de la mesa, sino que nos estamos excluyendo por completo de la conversación”, dijo Andersen. “Estamos trastocando la mesa”.

Según Andersen, los CDC “siempre han sido la principal agencia” en lo que respecta al liderazgo a nivel nacional y han desempeñado un papel clave como socio “al que se podía recurrir”.

Pero durante la segunda administración de Trump , se suspendieron los equipos de respuesta al ébola y se redujeron drásticamente los centros de salud y los suministros médicos, que eran especialmente cruciales con un virus que se transmitía por contacto y cuyo único tratamiento consistía en cuidados paliativos.

Un laboratorio de ébola de primer nivel en Frederick, Maryland, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), fue diseñado precisamente para este escenario. Normalmente, el laboratorio estaría en plena acción, dando seguimiento a las investigaciones que indican que los anticuerpos monoclonales y una vacuna podrían ser eficaces contra esta cepa, posiblemente probando dichos tratamientos y vacunas, y realizando un análisis exhaustivo de las muestras compartidas durante el brote.

Pero ese laboratorio fue clausurado el año pasado, con despidos repentinos del personal y su trabajo —fundamental para prevenir y responder a los brotes— cesando sin previo aviso. El sitio web del laboratorio sigue cerrado, lo que indica que no se ha reactivado durante este brote.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC , declaró que no podía hablar sobre el laboratorio de los NIH cuando se le preguntó al respecto en una rueda de prensa el lunes. En cambio, Pillai afirmó que Estados Unidos puede realizar pruebas de detección del ébola a través de su red de laboratorios, un comentario que no guardaba relación con las preguntas de The Guardian.

Debido a despidos, rescisiones de contrato y renuncias de alto perfil, puestos clave confirmados en las agencias de salud de EE. UU. están vacantes. Actualmente, los CDC no tienen director; no hay director general de salud pública de EE. UU.; no hay comisionado en la FDA.

Según las autoridades, actualmente hay entre 25 y 30 empleados en la oficina de la RDC. Pillai indicó que los CDC enviarán a una persona más y que otros expertos están disponibles de forma remota.

La oficina de la RDC sufrió recortes masivos y repentinos cuando USAID se disolvió inesperadamente el año pasado. Según relataron, exempleados demandaron al gobierno estadounidense tras ser abandonados y perderlo todo, sin trabajo ni posibilidad de evacuar la RDC.

“Cuando se emitieron esas órdenes de suspensión de actividades de USAID, hubo un grupo de personas que buscaban activamente posibles contagios en la República Democrática del Congo y en Uganda”, dijo Kavanagh.

“Había cientos de trabajadores de la salud realizando actividades de vigilancia y, por supuesto, estaba el panorama general, que incluía a los miles de trabajadores de la salud que se ocupaban del VIH, la tuberculosis, la malaria, la salud materno-infantil —todos financiados con fondos estadounidenses de USAID y también algunos de los CDC para realizar actividades de salud global— que estaban en la primera línea de detección”.

Los pacientes no suelen acudir a la clínica sospechando que tienen ébola, señaló; normalmente llegan con fiebre u otros síntomas, y “esos trabajadores sanitarios comunitarios de primera línea... son siempre los que detectan los brotes a tiempo”.

Ese trabajo terminó abruptamente y ahora está siendo reemplazado por acuerdos país por país, algunos de los cuales parecen basarse en acuerdos de intercambio de recursos. El gobierno estadounidense está “básicamente tomando como rehenes” a los países que han construido sistemas de salud siguiendo las directrices de Estados Unidos, “y luego, de un día para otro, simplemente los corta”, dijo Andersen.

En el pasado, Estados Unidos se había asegurado de que “muchos brotes potenciales a nivel mundial no se extendieran”, pero ahora está dando un paso atrás, dijo Kavanagh, y agregó: “Este brote debería haberse detectado hace semanas, y se irá descubriendo cómo y por qué exactamente a medida que avancemos, pero sin duda indica que Estados Unidos ha dejado de desempeñar ese papel”.

En cambio, Estados Unidos está anunciando prohibiciones de viaje para los no ciudadanos que hayan viajado recientemente a la región, lo que constituye una “farsa de salud pública” que, en esencia, castiga a los países y no detiene los contagios, afirmó Kavanagh. El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) instó a los países a abstenerse de imponer prohibiciones de viaje basadas en el miedo. “La vía más rápida para proteger a todos los países del mundo es apoyar enérgicamente el control de los brotes en su origen”, declaró la Dra. Jean Kaseya, directora general del Africa CDC, en un comunicado .

“En este momento, se trata de una epidemia fuera de control que ya ha traspasado fronteras, lo cual es muy grave para la región y provocará muchas más muertes, pudiendo convertirse en una verdadera crisis”, declaró Kavanagh. Los responsables sanitarios de la República Democrática del Congo se encuentran entre los más capacitados y experimentados en la respuesta al ébola, pero ahora se enfrentan a un brote “con cientos de millones de dólares recortados de la capacidad global para ayudarlos a responder”.

Andersen señaló que “estos países son mucho más competentes que nosotros para responder a algo como el Ébola” y que los científicos africanos ya han realizado un trabajo “extraordinario” secuenciando el virus, lo que demuestra un nuevo evento de transmisión y podría ofrecer pistas sobre dónde se originó el brote.

“Pero eso no significa que debamos quedarnos completamente al margen”, dijo.

Según Kavanagh, brotes como estos tienen implicaciones económicas, geopolíticas y para la estabilidad global. Pero también son importantes porque permitir que alguien muera innecesariamente de una enfermedad que se puede detener es inmoral, y vivimos en un mundo donde no debemos permitir que las enfermedades infecciosas se propaguen sin control. «El ébola se puede detener, y si no movilizamos los recursos económicos y los esfuerzos de salud pública, simplemente estaremos optando por no detener el brote. Porque se puede detener. La pregunta es: ¿se detendrá? ¿Y cuándo?».