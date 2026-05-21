Adulto mayor queda atrapado en aparatoso accidente, en Saltillo

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    Adulto mayor queda atrapado en aparatoso accidente, en Saltillo
    Paramédicos y cuerpo de rescate se dieron cita en el lugar.
    Adulto mayor queda atrapado en aparatoso accidente, en Saltillo

Le colocaron oxígeno para llevárselo de urgencia a la clínica dos del seguro social

Un hombre de 61 años de edad y su acompañante resultaron lesionados en un fuerte accidente automovilístico registrado la noche de este miércoles en la colonia Sierras del Poniente.

El afectado, identificado como Miguel Ángel N., de 61 años de edad, conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, quedó atrapado entre los fierros retorcidos tras el impacto. Fue necesario el apoyo de dos ambulancias de la Cruz Roja, así como de una unidad de Rescate Urbano, para poder liberar al lesionado, quien dijo tener su domicilio en la colonia Bellavista.

Posteriormente, Miguel Ángel fue trasladado en estado delicado a la Clínica 2 del IMSS, mientras que su acompañante, Martha Olivia N., de 41 años de edad, fue llevada a la Clínica 1 para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, Miguel Ángel conducía una Chevrolet Silverado en dirección de sur a norte sobre la avenida Acceso y, al llegar al cruce con el bulevar El Mimbre, presuntamente no respetó el alto obligatorio.

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Debido a ello, su vehículo fue impactado en el costado izquierdo por una camioneta Jeep Cherokee modelo 1998, conducida por Jesús Ruíz Quiroz, quien circulaba de poniente a oriente. Tras el fuerte choque, la segunda camioneta realizó un giro y terminó sobre el camellón central.

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento del percance y consignaron el caso ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, donde se realizarán las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

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