POLITICÓN: ¿Qué hacer durante el Mundial? Saltillo alista más de 400 actividades entre el FUTFEST y FINA 2026

I. VERANO MUNDIALISTA Con el Mundial cada vez más cerca, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, presentó el FUTFEST Saltillo 2026, una apuesta con la cual la capital coahuilense buscará aprovechar el ambiente futbolero que se vivirá en Monterrey. Nos dicen que, más allá de pantallas gigantes y conciertos, el proyecto refleja, sobre todo, la intención del munícipe de fortalecer la imagen de Saltillo como ciudad de eventos, turismo y convivencia familiar. Y es que entre el FUTFEST y el FINA 2026 se proyectan más de 400 actividades culturales, recreativas y deportivas, durante junio y julio, en distintos puntos de la ciudad. II. MÁS QUE FUTBOL El verdadero reto no será solamente llenar el Biblioparque Norte, sino lograr que la mencionada agenda dinamice los distintos sectores de la economía local, señaladamente el turismo. Porque aunque Monterrey absorberá el protagonismo internacional, aquí la apuesta se enfoca en posicionar a la ciudad como una alternativa atractiva para familias y visitantes durante la temporada mundialista. ¿Eso es positivo? Claro. ¿O alguien está en contra de una mayor actividad económica y turística para la capital coahuilense?

III. SE CONFIRMÓ Tal y como lo habíamos adelantado, finalmente se concretó la incorporación de liderazgos provenientes de Morena al proyecto priista en Torreón. Fue el candidato del Distrito 11, Hugo Dávila, quien oficializó la llegada de perfiles molestos con la conducción interna de su partido. Los lectores agudos de la realidad política afirman que el golpe no es menor para el morenismo lagunero, particularmente porque las inconformidades giran alrededor de temas como favoritismos familiares, grupos cerrados y abandono de quienes realmente operan en territorio y colonias populares. IV. FRACTURA LAGUNERA La salida de estos perfiles confirma el nivel de desgaste dentro de Morena en La Laguna. Y es que varios de los ahora exmorenistas acusaron directamente prácticas de nepotismo, exclusión y uso electoral de las estructuras territoriales. Lo interesante es que Hugo Dávila logró capitalizar políticamente el movimiento y enviar el mensaje de que incluso dentro del partido de moda hay operadores y liderazgos que hoy consideran más rentable respaldar al PRI rumbo a la elección del Distrito 11.

V. PROMESAS AJENAS Quien anda prometiendo obras como si compitiera por la alcaldía es Alberto Hurtado, candidato de Morena por el Distrito 15. En un video reciente aseguró que desde el Congreso impulsará el paso deprimido entre Nazario Ortiz y Vito Alessio Robles, argumentando que se invertirán 85 millones de pesos para resolver el problema vial y evitar tragedias provocadas por el tren. Nos dicen que el detalle incómodo es que ese tipo de proyectos corresponden al Ayuntamiento o al Gobierno del Estado, no a un diputado local cuya función constitucional es legislar y aprobar presupuestos. VI. DIPUTADO TODÓLOGO Nos comentan que el candidato sabe perfectamente cuáles son las facultades reales de un diputado local, pero aun así decidió hablar como si desde una curul pudiera arrancar obras públicas por decreto. Y es que una cosa es respaldar proyectos y otra muy distinta venderse como alcalde, secretario de Infraestructura y tesorero al mismo tiempo. El detalle es que este tipo de campañas terminan apostándole al desconocimiento ciudadano y no a explicar con honestidad qué puede hacer realmente un diputado local.

VII. CAYÓ REDONDITO Todos conocen el estilo provocador con el que suele conducirse Limbar Montemayor, mejor conocido como “Limbar Valdez”. El propio candidato del Verde ha construido esa imagen de bravucón incómodo que constantemente busca tensión y confrontación. Y justamente ahí estuvo el error del diputado federal Tony Castro, quien durante una actividad de campaña de Morena terminó enganchándose apenas Limbar apareció en el lugar. Bastó que el candidato verde saludara para que Castro lo llamara “comediante” y comenzara un intercambio verbal que acabó desviando la atención del evento político. Y en campaña, perder el control frente a una provocación suele costar caro. VIII. EL OTRO TONY El candidato de Morena por el Distrito 6, Tony Flores, terminó bañado en limonada luego de que una mujer le arrojara la bebida durante un recorrido en San Buenaventura. El hecho rápidamente se volvió tema en redes sociales y generó distintas reacciones. Más allá de partidos o simpatías, este tipo de escenas reflejan el ambiente de tensión que poco a poco comienza a subir de tono en algunas campañas rumbo a la renovación del Congreso local, aunque otros simplemente ven una muestra de rechazo ciudadano. ¿Usted qué piensa?

IX. ¿COLUSIÓN? Los que le entienden al tema aseguran que, en el caso de las “críticas” enderezadas en los últimos días en contra del Poder Judicial que encabeza Miguel Mery Ayup, hay mar de fondo. Y no es que una institución pública que, por definición, deja inconformes al menos a la mitad de quienes acuden a ella para dirimir controversias, no tenga nada susceptible de crítica. Lo que ocurre es que las críticas actuales tienen que ver con la ruptura de esquemas “convenientes” para no pocos litigantes y juzgadores, a partir de las dinámicas que les impondrá la nueva sede judicial. ¿Será?