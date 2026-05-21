El gobierno de Trump toma medidas para no importunar a un contribuyente llamado Trump

Por: Peter Baker Resulta difícil imaginar que cualquier presidente anterior hubiera pensado que podía emprender un acto tan audaz de autoenriquecimiento. Demandar al gobierno que dirige, y luego resolver el pleito consigo mismo prohibiendo al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) que audite sus declaraciones pasadas. Y como parte de ese acuerdo, entregar 1800 millones de dólares del dinero de los contribuyentes a sus aliados. El presidente Donald Trump ha utilizado el gobierno federal para promover sus intereses personales y los de su familia y aliados de forma más amplia y abierta que ningún otro ocupante de la Casa Blanca. Cualquier repaso de la historia indica que no existe otro caso que esté siquiera cerca.

Pero a medida que Trump, el único delincuente convicto que ha sido elegido presidente, se adentra en su segundo mandato, parece aún menos inhibido por las normas, escritas o no, que rigieron a sus predecesores. Aunque es profundamente impopular entre el público en general, esta misma semana ha demostrado que sigue siendo el amo indiscutible de su propio partido y, por tanto, parece creer que puede hacer lo que quiera sin temor a que el Congreso se interponga en su camino. Su autoconcesión de inmunidad frente a las auditorías del IRS equivale a un pase para librarse de las auditorías, esencialmente el equivalente a indultarse a sí mismo por cualquier delito pasado y perdonar cualquier deuda o sanción fiscal. Aunque no se conoce públicamente la situación de las auditorías que ahora se han interrumpido, en teoría, su acción podría ahorrarle el pago de 100 millones de dólares o más, según cálculos anteriores sobre lo que podría haber sido su responsabilidad en caso de una decisión desfavorable del IRS. La inmunidad de auditoría del IRS para sí mismo, junto con el pago de los contribuyentes a sus partidarios —incluidos potencialmente quienes atacaron el Capitolio y golpearon a agentes de policía el 6 de enero de 2021, en un esfuerzo por anular unas elecciones que Trump perdió— destacan por su descaro, pero no por lo que revelan sobre su enfoque subyacente de la gobernanza en su sexto año en el cargo.

Trump ha difuminado tanto los límites entre sus intereses económicos y su cargo público que ya es difícil definir dónde están, o si siguen existiendo. Él, su familia y sus amigos han amasado una fortuna en los 16 meses transcurridos desde que regresó al poder, de formas que antaño se habrían considerado conflictos de intereses y que posiblemente habrían generado investigaciones. “Los presidentes han tenido familiares corruptos, incluso criminales”, dijo Barbara Perry, estudiosa de la presidencia en el Centro Miller de la Universidad de Virginia, citando, entre otros, a Hunter Biden. “Pero ninguno de ellos alcanzó el nivel de corrupción de la familia Trump”. Y añadió: “Han ganado la presidencia dos veces, han emasculado al Congreso, han creado un alto tribunal que los apoya y han remodelado la ley y las instituciones para absolverles de cualquier delito, mientras ganaban miles de millones de dólares mal habidos”. Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, rechazó la afirmación. “Se trata de la misma narrativa agotada que los demócratas han esgrimido contra el presidente Trump, su familia y su gobierno durante una década”, dijo. “El presidente Trump solo actúa en interés del pueblo estadounidense, que es por lo que le reeligieron abrumadoramente para este cargo, a pesar de años de mentiras y falsas acusaciones contra él y sus empresas por parte de los medios de noticias falsas. No hay conflictos de intereses”. La semana pasada, un formulario de declaración indicó que la cartera de inversiones de Trump realizó más de 3600 operaciones solo en los tres primeros meses de este año, muchas de ellas relacionadas con empresas a las que él ha favorecido con acceso o políticas. Su cartera compró acciones en empresas dirigidas por 15 de los 17 directores ejecutivos que llevó consigo a China la semana pasada. El momento en que se realizaron algunas compras ha suscitado dudas sobre si estaban relacionadas con sus declaraciones o con sus políticas. La Organización Trump, su empresa familiar, dijo que las operaciones fueron realizadas por empresas de corretaje externas y que ni él, ni su familia, ni su empresa intervinieron en la decisión de qué acciones comprar o vender. Pero, a diferencia de la mayoría de los presidentes modernos, Trump no ha puesto sus inversiones en un auténtico fideicomiso ciego, ya que, como dejó claro el formulario de declaración, no es ningún secreto para él en qué empresas tiene acciones mientras toma decisiones políticas. Su familia se ha beneficiado enormemente de su nuevo negocio de criptomonedas al mismo tiempo que el presidente ha flexibilizado la regulación del sector. Trump indultó al fundador de la bolsa de criptomonedas Binance, quien ayudó a la familia Trump a crear su empresa de criptomonedas. Jeff Bezos, cuyas empresas reciben contratos federales y dependen de las tarifas del Servicio Postal estadounidense, aprobó el pago de unos 28 millones de dólares a Melania Trump, la primera dama, por una película de autopromoción emitida en Amazon. Los hijos y el yerno de Trump participan en negocios multimillonarios en los Estados árabes del Golfo, mientras el presidente convierte a esas naciones en favoritas de su política exterior. Una empresa de inversiones vinculada a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) realizó una inversión de 500 millones de dólares en la criptoempresa de Trump pocos días antes de su toma de posesión. Posteriormente, el gobierno de Trump aprobó la exportación de chips avanzados a los EAU. En total, Bloomberg ha calculado que las criptoinversiones de la familia han aumentado su patrimonio neto en más de 1000 millones de dólares, al menos sobre el papel. Las encuestas muestran que la mayoría de la población ha llegado a la conclusión de que Trump está aprovechando la presidencia en su propio beneficio. Una encuesta realizada por YouGov en marzo reveló que el 54 por ciento de los estadounidenses creía que el término “corrupto” se aplicaba “mucho” al presidente, frente al 46 por ciento de un año antes.

Los demócratas arremetieron tras el anuncio de un fondo de 1800 millones de dólares para los aliados de Trump y de la inmunidad del IRS. “Un asombroso acto de corrupción”, dijo Ron Wyden, senador por Oregón. “Una estafa”, escribieron los representantes Richard Neal, por Massachusetts, y Jamie Raskin, por Maryland. “Esto es de no creerse”, dijo Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts. Incluso algunos republicanos mostraron su malestar por el acuerdo. John Thune, senador por Dakota del Sur y líder de la mayoría, dijo que “no era un gran fan” del fondo de los contribuyentes para los partidarios de Trump. Brian Fitzpatrick, representante por Pensilvania, llegó a decir que “vamos a intentar acabar con él”. Pero las mayorías republicanas del Congreso, que persiguieron con ahínco las acusaciones de corrupción contra el presidente Joe Biden y su familia, han mostrado hasta ahora poco interés en examinar la mezcla de intereses personales y públicos de Trump. Y Trump demostró una vez más el martes, con la derrota de Thomas Massie, representante por Kentucky, en las primarias republicanas, que sigue ejerciendo un poder sin rival para castigar a quien se cruce en su camino. El miércoles, en un encuentro con periodistas, Trump defendió su demanda contra el IRS por el hecho de que un contratista facilitara ilegalmente sus formularios fiscales a los periodistas. Desde entonces, el contratista ha sido condenado por el Departamento de Justicia de Biden y sentenciado a prisión, pero Trump argumentó que la propia agencia debía seguir siendo considerada responsable. Aun así, actuó como si no tuviera nada que ver con el acuerdo final negociado por los abogados que trabajan para él, incluido el fiscal general en funciones, Todd Blanche, quien fue su abogado defensor personal en casos penales antes de las elecciones de 2024. “Supongo que llegaron a algún tipo de acuerdo”, dijo Trump. “Yo no participé en el acuerdo. Podría haber participado. Pero no decidí hacerlo”. No explicó por qué la publicación de sus formularios fiscales, incluso si se considera responsable al gobierno, debería impedir que se le auditara por sus declaraciones pasadas. En cuanto al fondo de 1800 millones de dólares, se destinará a las personas que supuestamente fueron maltratadas por el Departamento de Justicia bajo el mandato de Biden, lo que podría incluir a los atacantes del 6 de enero, que ya fueron indultados por Trump. “Se destruyó a la gente”, dijo. “Fueron a la cárcel. Sus familias quedaron arruinadas. Se suicidaron”. No mencionó a los agentes de policía que fueron agredidos o murieron posteriormente. Trump es un evasor fiscal descarado que ha sido sometido a escrutinio en repetidas ocasiones. La Organización Trump, propiedad al 100 por ciento de su familia, fue declarada culpable ante un tribunal penal en 2022 de 17 cargos de fraude fiscal, asociación ilícita para defraudar, conspiración y falsificación de registros empresariales por repartir beneficios extraoficiales a algunos de sus altos ejecutivos. Se le impuso la multa máxima de 1,6 millones de dólares. Su director financiero, Allen Weisselberg, se declaró culpable de 15 cargos y pasó varios meses en la cárcel. Durante años, Trump luchó por mantener ocultas al público sus declaraciones de la renta, a diferencia de todos los demás presidentes modernos, que las hicieron públicas voluntariamente. Los documentos fiscales obtenidos por The New York Times en 2020 mostraban que solo pagó 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, cuando se presentó a las elecciones presidenciales con la premisa de ser un empresario multimillonario, y solo 750 dólares en 2017, su primer año en el cargo.

En 10 de los 15 años anteriores, Trump no pagó ningún impuesto sobre la renta al gobierno federal, declarando grandes pérdidas. Una batalla de un año de auditorías con el IRS podría haberle costado 100 millones de dólares sin el acuerdo de esta semana, según un análisis del Times de sus declaraciones en 2020, una suma que podría ser significativamente mayor con seis años más de intereses. Otros presidentes hicieron lo que pudieron para evitar parecer que escatimaban en impuestos, comerciaban en los mercados, ganaban dinero con decisiones políticas o utilizaban fondos de los contribuyentes para recompensar a aliados políticos. Aunque muchos presidentes modernos han ganado dinero tras dejar el cargo, ninguno ha ganado tanto como Trump y su familia durante su estancia en la Casa Blanca. Ni siquiera los escándalos financieros presidenciales más notorios de la historia —Crédit Mobilier durante el gobierno de Ulysses Grant, Teapot Dome durante la presidencia de Warren Harding y Watergate durante el mandato de Richard Nixon— se acercaron al dinero que se ha arremolinado en torno a la familia Trump durante su segundo mandato. “No solo los tres escándalos financiero-políticos más infames de presidencias anteriores parecen menores comparados con el de Trump”, dijo Perry, la académica especializada en las presidencias, “sino que ninguno de los tres presidentes —Grant, Harding, Nixon— llenó sus propias cuentas bancarias”. Las personas que rodeaban a Grant y Harding intercambiaron políticas públicas por dinero, pero no hubo pruebas de que los presidentes se beneficiaran. Y el dinero recaudado por el equipo de Nixon fue a parar a la caja negra de su campaña y al dinero para silenciar a los ladrones del Watergate, pero no al bolsillo del presidente. El miércoles, la revista Forbes calculó el patrimonio neto de Trump en 6100 millones de dólares, frente a los 5100 millones del año pasado y los 2300 millones de 2024.