Tras casi 30 años de espera, Saltillo Soccer visita a La Tribu por la gloria y llegar a la Serie A

Saltillo Soccer está frente a una de las noches más importantes de su historia reciente. La “Doble S” visitará este miércoles 21 a La Tribu FC, en el Complejo Deportivo La Tribu de Ciudad Juárez, para disputar la Ida de la Final de la Liga TDP MX, una serie que definirá al campeón de la Zona B y el ascenso “A” a la Liga Premier, antes de cerrar el sábado 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Saltillo. El ángulo no es menor: Saltillo vuelve a una instancia nacional después de una espera de casi tres décadas. La última vez que la institución estuvo en una Final fue en la etapa de Primera A, cuando el proyecto todavía formaba parte de aquel pasado profesional que marcó a una generación de aficionados saltillenses.

La Manada jugó esta instancia, en aquel entonces, el 19 de mayo de 2002, cuando, bajo el nombre de Tigrillos de Saltillo, cayó 4-0 ante Real San Luis en la Vuelta de la Final del Verano 2002 de la llamada Primera División “A”, después de haber ganado 4-1 la Ida en Saltillo. La Final llega después de una Liguilla memorable. Saltillo Soccer eliminó a Charales de Chapala con marcador global de 6-3 y selló su ascenso a Liga Premier con una tarde de locura en el Olímpico, donde venció 4-2 en la Vuelta. En esa serie aparecieron nombres que hoy son clave en el equipo: Salvador “Rayito” Medina, Omar “Cabrito” Martínez, Braulio Ordóñez, Martín Vara, Edwin Rodríguez y el arquero Javier Ramírez, protagonistas directos del camino a la Final. Del otro lado estará La Tribu FC de Ciudad Juárez, un rival que también llega con impulso emocional. El conjunto fronterizo obtuvo su pase tras una dramática eliminatoria ante Cachorros de León Fut Car, resuelta en penales por 10-9 después de un global 4-4, por lo que la Ida apunta a un duelo cerrado, físico y con mucho peso mental.

El presente de Saltillo también se entiende por su estructura. Joel de León comanda el banquillo en esta etapa histórica, acompañado por un cuerpo técnico en el que figura Guillermo “Memo” Chabrand como auxiliar, además de Mathías Jiménez como entrenador de porteros, José Cerda en fisioterapia y Raúl Lira como médico. En la memoria del club también aparecen nombres que ayudan a explicar la dimensión del proyecto. Durante su etapa en Primera A, Saltillo Soccer funcionó como filial de Rayados de Monterrey y fue plataforma para futbolistas como Antonio de Nigris, quien inició su carrera en Saltillo antes de subir al primer equipo regiomontano. Además, también han vestido la jersey saltillense elementos como Antonio Naelson “Sinha”, Ramón Morales, Omar “Gato” Ortiz, Óscar Dautt, Juan de Dios Ibarra, Óscar Mascorro, Sergio “Alvin” Pérez y Ariel “Pájaro” Mangiantini como parte de aquella época de la Doble S.

Ahora, la nueva generación tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo. Con Medina como desequilibrante, Martínez como arma por banda, Ordóñez como referencia ofensiva, Vara como presencia en el área y Ramírez como garantía bajo los tres postes, Saltillo Soccer buscará sobrevivir primero en Ciudad Juárez para regresar con vida al Olímpico, donde la afición espera una Final que puede terminar en campeonato y ascenso a Serie A de Liga Premier.

Publicidad