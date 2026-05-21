Saltillo: auxilian a dos alumnas de secundaria tras presunta intoxicación alcohólica durante horario escolar

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    Saltillo: auxilian a dos alumnas de secundaria tras presunta intoxicación alcohólica durante horario escolar
    Una de las menores fue localizada inconsciente y con signos de haber vomitado, mientras que su compañera permanecía en estado de crisis emocional, situación que generó la movilización de autoridades y personal médico. ULISES MARTÍNEZ

La dirección del plantel educativo revisará lo ocurrido para determinar posibles medidas disciplinarias, luego de que las estudiantes presuntamente se ausentaran de clases

Isabela, de 14 años, y Natalia, de 15 años, estudiantes de la Escuela Federico Berrueto Ramón, , en Saltillo, fueron atendidas en el interior del plantel luego de sentirse mal tras presuntamente consumir bebidas alcohólicas en una plaza durante la mañana de este jueves.

Elementos de la Policía Municipal detectaron a las dos menores en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Cuauhtémoc, donde se encontraban en malas condiciones de salud, por lo que se acercaron para auxiliarlas.

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$!Las autoridades escolares analizarán los hechos para determinar si existió alguna falta al reglamento interno y establecer las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa de la institución.
Las autoridades escolares analizarán los hechos para determinar si existió alguna falta al reglamento interno y establecer las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la normativa de la institución. ULISES MARTÍNEZ

Una de las alumnas había vomitado y se encontraba inconsciente, mientras que la otra lloraba y pedía ayuda. Fueron sus compañeros quienes dieron aviso a la institución educativa sobre lo ocurrido.

Los uniformados identificaron a las estudiantes y, al percatarse de que el resto de los alumnos presentes no estaba consumiendo bebidas alcohólicas, las trasladaron a la escuela para que recibieran atención y para notificar a sus padres.

$!Tras recibir los primeros auxilios, las menores fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil para una valoración médica más completa, acompañadas por sus padres, quienes acudieron al plantel educativo.
Tras recibir los primeros auxilios, las menores fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil para una valoración médica más completa, acompañadas por sus padres, quienes acudieron al plantel educativo. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, socorristas atendieron a las menores intoxicadas, quienes presuntamente se habían ausentado de clases. Más tarde fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil, acompañadas por sus padres, quienes acudieron al plantel educativo.

Será la institución educativa la que determine si estos hechos tendrán alguna repercusión disciplinaria y si se aplicarán las sanciones correspondientes.

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