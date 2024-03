Persisten en Coahuila empresas de seguridad privada irregulares, ‘son como como vendedores ambulantes’

TORREÓN, COAH.- En Coahuila continúa el auge de empresas irregulares de seguridad privada, son parte de la informalidad, como los vendedores ambulantes, denunció Gerardo Lozano Palomares, director de Global Seguridad Privada.

En Coahuila operan más de 200 empresas de seguridad privada y solo unas 50 están registradas y legalmente establecidas, la mayoría trabaja de manera anárquica, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cumplen! Donan los Acereros de Monclova 252 mil para gastos médicos del joven Daniel

Manifestó que un sector de los servicios que ha crecido en los últimos años es el de la seguridad privada, debido a la expansión de la industria y al desarrollo económico que ha alcanzado la región en los últimos años.

La mayoría de esas empresas de seguridad prestan un servicio de mala calidad, no se sabe cómo lo hacen, pero ponen a trabajar a la gente seis días a la semana 12 horas diarias, una jornada ilegal. “¿cómo cuidas 500 colonos si el tipo está dormido?”, se preguntó.

Las empresas de protección y custodia irregulares constituyen una competencia desleal para las legalmente constituidas, además de que evaden impuestos y propician la precariedad laboral para sus empleados.

Cobran muy barato, sin prestaciones para sus trabajadores y pagan salarios muy bajos, lo cual provoca una rotación alta de personal, además de una mala calidad de sus servicios, pues los guardias no reciben entrenamiento, explicó.

En Coahuila, las empresas de seguridad privada han de cumplir una serie de requisitos legales, como licencia de funcionamiento, seguro social, etcétera; sin embargo, en el caso de las empresas “patito”, no cumplen y además pagan un jornal inferior a sus elementos, entre cuatro mil y seis mil pesos mensuales, mientras que las empresas regulares ofrecen entre 10 mil y 15 mil pesos.

Las empresas irregulares se han apropiado del mercado, principalmente el residencial y comercial, ofreciendo precios más bajos debido a la falta de cumplimiento de requisitos, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: va ampliación de la carretera a Zacatecas; Federación cede proyecto al Gobierno del Estado

“Hay una falta de lealtad en la parte comercial, porque no se encuentran capacitados, no conocen la normatividad y desconocen los procesos, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes contratan este tipo de servicios. No te puede dar confianza una empresa que no está regulada”, comentó.

Las compañías de seguridad privada que prestan servicio en los eventos de fútbol y béisbol de primer nivel en esta ciudad operan en la irregularidad, nadie las supervisa, no cuentan con el Registro de Empresas Prestadoras de Servicio Especializado (REPSE) que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En tanto, las empresas formales tienen personal calificado, pasan por una serie de exámenes para ser un elemento de seguridad privada y a falta de algún requisito vulneraría la seguridad de quienes llegan a contratar un servicio privado, ya que existen probabilidades de que no sea una persona óptima para el trabajo a desempeñar.