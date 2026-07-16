Persisten las lluvias en Texas; emiten Nueva alerta de inundación en Uvalde

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    Persisten las lluvias en Texas; emiten Nueva alerta de inundación en Uvalde

Las autoridades calificaron la situación como extremadamente peligrosa y con riesgo para la vida de la población.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió desde la madrugada de este jueves una nueva alerta de emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad de Uvalde, Texas, debido a las intensas tormentas que mantienen a la población bajo un riesgo extremo.

La alerta, vigente inicialmente hasta las 10:00 horas, advierte que se trata de una situación “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”, por lo que las autoridades exhortaron a la población a no viajar, salvo que exista una orden de evacuación o sea necesario abandonar una zona inundable.

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Desde la tarde del miércoles permanece vigente una evacuación obligatoria en sectores residenciales cercanos al río Leona, que atraviesa la ciudad. Decenas de familias han dejado sus viviendas y se han trasladado a refugios o a zonas consideradas seguras.

El cierre de diversas carreteras obligó a algunos habitantes a desplazarse hacia Del Rio por la carretera 90 o hacia Eagle Pass por la carretera rural FM 481. En varias colonias, el agua ingresó a las viviendas, ocasionando pérdidas de mobiliario, daños en instalaciones eléctricas y afectaciones estructurales.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas en Uvalde; sin embargo, las autoridades advirtieron que las inundaciones podrían convertirse en una de las más severas registradas en la región, mientras otras comunidades del Texas Hill Country también enfrentan el desbordamiento de ríos y arroyos.

En el resto de la región, las lluvias han provocado importantes afectaciones a la infraestructura. Puentes y carreteras en Kerrville, Hunt y Fredericksburg permanecen bloqueados o presentan daños ocasionados por la fuerza de la corriente. En Comfort, ingenieros inspeccionan el puente de la autopista 87 sobre el río Guadalupe ante el riesgo de un posible colapso.

Asimismo, decenas de viviendas y comercios reportan inundaciones, pérdida de bienes materiales y daños estructurales. En algunos sectores bajos de Uvalde, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura al interior de las casas.

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Las precipitaciones también han ocasionado interrupciones en el servicio de energía eléctrica, fallas en el suministro de agua potable y la saturación de los sistemas de drenaje pluvial.

De acuerdo con las autoridades, más de 100 personas han sido trasladadas a refugios temporales habilitados en Comfort y Uvalde.

La situación continúa siendo crítica, ya que las tormentas iniciadas el martes persisten este jueves y mantienen bajo amenaza a diversas comunidades del Texas Hill Country. Ante este panorama, el gobernador Greg Abbott declaró el estado de desastre en 59 condados y ordenó el despliegue de más de mil 300 elementos de emergencia para atender la contingencia.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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