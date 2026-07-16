Persisten las lluvias en Texas; emiten Nueva alerta de inundación en Uvalde

La alerta, vigente inicialmente hasta las 10:00 horas, advierte que se trata de una situación “extremadamente peligrosa y potencialmente mortal”, por lo que las autoridades exhortaron a la población a no viajar, salvo que exista una orden de evacuación o sea necesario abandonar una zona inundable.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió desde la madrugada de este jueves una nueva alerta de emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad de Uvalde, Texas, debido a las intensas tormentas que mantienen a la población bajo un riesgo extremo.

Desde la tarde del miércoles permanece vigente una evacuación obligatoria en sectores residenciales cercanos al río Leona, que atraviesa la ciudad. Decenas de familias han dejado sus viviendas y se han trasladado a refugios o a zonas consideradas seguras.

El cierre de diversas carreteras obligó a algunos habitantes a desplazarse hacia Del Rio por la carretera 90 o hacia Eagle Pass por la carretera rural FM 481. En varias colonias, el agua ingresó a las viviendas, ocasionando pérdidas de mobiliario, daños en instalaciones eléctricas y afectaciones estructurales.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas en Uvalde; sin embargo, las autoridades advirtieron que las inundaciones podrían convertirse en una de las más severas registradas en la región, mientras otras comunidades del Texas Hill Country también enfrentan el desbordamiento de ríos y arroyos.

En el resto de la región, las lluvias han provocado importantes afectaciones a la infraestructura. Puentes y carreteras en Kerrville, Hunt y Fredericksburg permanecen bloqueados o presentan daños ocasionados por la fuerza de la corriente. En Comfort, ingenieros inspeccionan el puente de la autopista 87 sobre el río Guadalupe ante el riesgo de un posible colapso.

Asimismo, decenas de viviendas y comercios reportan inundaciones, pérdida de bienes materiales y daños estructurales. En algunos sectores bajos de Uvalde, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura al interior de las casas.