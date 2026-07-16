Piedras Negras: Incremento en el caudal del Río Bravo obliga al cierre preventivo del Paseo del Río y la Isla del Mudo

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el caudal del río aumentará de manera considerable durante el próximo sábado 18 de julio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento previsto en el caudal del Río Bravo, las direcciones de Protección Civil Municipal y Estatal anunciaron una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades informaron que el flujo alcanzará aproximadamente mil 100 metros cúbicos por segundo, lo que provocará que el nivel del río llegue a una altura cercana a los 5.20 metros entre las 12:00 y las 14:00 horas. No obstante, precisaron que, por el momento, este incremento no representa un riesgo mayor para la población.

Como medida preventiva, Protección Civil determinó el cierre del Paseo del Río y de la Isla del Mudo a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, con el propósito de evitar que las personas ingresen a zonas que podrían volverse peligrosas debido al aumento de la corriente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse a la orilla del Río Bravo ni intentar ingresar al agua, ya que el incremento en la velocidad del caudal puede generar condiciones de riesgo, incluso para personas con experiencia en actividades acuáticas.

Asimismo, Protección Civil Municipal y Estatal mantendrán un monitoreo permanente del comportamiento del río y darán a conocer oportunamente cualquier modificación en las condiciones que haga necesaria la aplicación de medidas adicionales para proteger a la población.