Piedras Negras: Incremento en el caudal del Río Bravo obliga al cierre preventivo del Paseo del Río y la Isla del Mudo

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    Piedras Negras: Incremento en el caudal del Río Bravo obliga al cierre preventivo del Paseo del Río y la Isla del Mudo
    Protección Civil mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento del Río Bravo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La CILA informó que el aumento en el nivel del río se registrará el sábado 18 de julio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el incremento previsto en el caudal del Río Bravo, las direcciones de Protección Civil Municipal y Estatal anunciaron una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el caudal del río aumentará de manera considerable durante el próximo sábado 18 de julio.

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Las autoridades informaron que el flujo alcanzará aproximadamente mil 100 metros cúbicos por segundo, lo que provocará que el nivel del río llegue a una altura cercana a los 5.20 metros entre las 12:00 y las 14:00 horas. No obstante, precisaron que, por el momento, este incremento no representa un riesgo mayor para la población.

Como medida preventiva, Protección Civil determinó el cierre del Paseo del Río y de la Isla del Mudo a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, con el propósito de evitar que las personas ingresen a zonas que podrían volverse peligrosas debido al aumento de la corriente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse a la orilla del Río Bravo ni intentar ingresar al agua, ya que el incremento en la velocidad del caudal puede generar condiciones de riesgo, incluso para personas con experiencia en actividades acuáticas.

Asimismo, Protección Civil Municipal y Estatal mantendrán un monitoreo permanente del comportamiento del río y darán a conocer oportunamente cualquier modificación en las condiciones que haga necesaria la aplicación de medidas adicionales para proteger a la población.

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En cuanto a las condiciones meteorológicas, se mantiene para este jueves una probabilidad de lluvia de hasta el 70 por ciento, mientras que para el viernes y el sábado el pronóstico disminuye al 20 por ciento. Para el domingo no se esperan precipitaciones.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil, con el fin de prevenir incidentes durante el incremento del caudal del Río Bravo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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