Refuerzan medidas para proteger planteles durante vacaciones de verano en Coahuila

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    Refuerzan medidas para proteger planteles durante vacaciones de verano en Coahuila
    La Secretaría de Educación de Coahuila llamó a reforzar la seguridad en más de 3 mil escuelas durante el receso escolar de verano. CORTESÍA

Autoridades educativas piden prevenir robos, resguardar bienes y reducir el consumo eléctrico durante el receso escolar

Con el inicio del receso escolar de verano, la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) exhortó a directivos y docentes de más de 3 mil escuelas públicas de educación Básica a reforzar las acciones preventivas para resguardar las instalaciones y evitar robos o actos vandálicos durante el periodo en que los planteles permanecerán sin actividades.

Entre las principales recomendaciones se encuentran verificar el cierre adecuado de puertas y ventanas, revisar las condiciones de la infraestructura, especialmente la iluminación y los posibles puntos de acceso, además de retirar o resguardar equipos y objetos de valor para evitar que permanezcan visibles.

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ACTIVAN VIGILANCIA Y RESGUARDO

La dependencia también pidió mantener encendida la iluminación exterior de los planteles, organizar rondines mediante los comités de protección civil y seguridad escolar y establecer grupos de comunicación, como WhatsApp, con la comunidad educativa para reportar cualquier incidente o situación de riesgo.

Asimismo, solicitó reportar de inmediato al sistema de emergencias 911 cualquier actividad sospechosa y verificar que los sistemas de videovigilancia, en los planteles que cuentan con ellos, permanezcan en funcionamiento durante todo el periodo vacacional.

Como apoyo a las escuelas, la Sedu habilitó 13 bodegas de resguardo en distintas regiones del estado, cuatro de ellas en La Laguna, donde podrán almacenarse televisores, computadoras, equipos de sonido, copiadoras y otros bienes susceptibles de sufrir daños o robo. Estos espacios cuentan con vigilancia permanente, tanto del sistema educativo como de corporaciones de seguridad pública y privada.

Además de las medidas de protección, la dependencia hizo un llamado a reducir el consumo de energía eléctrica mientras los planteles permanezcan cerrados.

Antes de iniciar el periodo vacacional, las autoridades recomendaron desconectar completamente computadoras, impresoras, proyectores, aires acondicionados, ventiladores, iluminación de aulas y canchas, así como el equipamiento de cafeterías y estanquillos, dejando únicamente en operación los sistemas indispensables, como las cámaras de vigilancia, debidamente identificados y aislados.

La Secretaría de Educación señaló que estas acciones también contribuyen al cuidado del medio ambiente al evitar gastos innecesarios de electricidad durante el receso, que comprende del 15 de julio al 28 de agosto. El ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto.

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