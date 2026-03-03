Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador

TORREÓN, COAH.- Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, los retos en las exportaciones y la pausa de algunos proyectos, la inversión en Coahuila ha mostrado un importante crecimiento, consolidando nuevos desarrollos industriales, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Comentó que el dinamismo se observa especialmente en los sectores automotriz y manufacturero, que han sido un factor importante para la diversificación económica de la entidad.

Además, la confianza de los inversionistas se ha fortalecido gracias a la estabilidad y las condiciones favorables de seguridad que ofrece Coahuila para el desarrollo empresarial.

El panorama se ha ido aclarando, tal como se advierte con las empresas que tenían detenidos sus proyectos y que ahora están invirtiendo y reactivando sus operaciones en la entidad; se espera superar la cifra de capitales que lleguen a Coahuila este año.

Este repunte se refleja en la apertura de nuevas plantas y la expansión de instalaciones existentes, lo que contribuye a la generación de empleos y a la mejora de la infraestructura local.

Los esfuerzos del gobierno estatal por simplificar trámites y ofrecer incentivos han sido fundamentales para atraer inversiones, explicó.

Derivado de las inversiones previstas para 2026, informó que la entidad anticipa la llegada de más empresas del ramo automotriz, proyectando la creación de miles de nuevos empleos.

De igual manera, se espera que los nuevos proyectos impulsen la capacitación de la fuerza laboral y fortalezcan la cadena de valor regional. Este crecimiento permitirá a Coahuila consolidarse como un referente nacional en materia de innovación industrial y competitividad.