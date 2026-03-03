Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 3 marzo 2026
    Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial. SANDRA GÓMEZ

Coahuila registra crecimiento en inversión industrial pese al contexto arancelario, con nuevos proyectos automotrices y manufactureros que impulsan empleo y competitividad

TORREÓN, COAH.- Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, los retos en las exportaciones y la pausa de algunos proyectos, la inversión en Coahuila ha mostrado un importante crecimiento, consolidando nuevos desarrollos industriales, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Comentó que el dinamismo se observa especialmente en los sectores automotriz y manufacturero, que han sido un factor importante para la diversificación económica de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Frente Feminista propuesta de participación de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo

Además, la confianza de los inversionistas se ha fortalecido gracias a la estabilidad y las condiciones favorables de seguridad que ofrece Coahuila para el desarrollo empresarial.

El panorama se ha ido aclarando, tal como se advierte con las empresas que tenían detenidos sus proyectos y que ahora están invirtiendo y reactivando sus operaciones en la entidad; se espera superar la cifra de capitales que lleguen a Coahuila este año.

Este repunte se refleja en la apertura de nuevas plantas y la expansión de instalaciones existentes, lo que contribuye a la generación de empleos y a la mejora de la infraestructura local.

Los esfuerzos del gobierno estatal por simplificar trámites y ofrecer incentivos han sido fundamentales para atraer inversiones, explicó.

Derivado de las inversiones previstas para 2026, informó que la entidad anticipa la llegada de más empresas del ramo automotriz, proyectando la creación de miles de nuevos empleos.

De igual manera, se espera que los nuevos proyectos impulsen la capacitación de la fuerza laboral y fortalezcan la cadena de valor regional. Este crecimiento permitirá a Coahuila consolidarse como un referente nacional en materia de innovación industrial y competitividad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aranceles

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán