Rechaza Frente Feminista propuesta de participación de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo

Luego de que una de las colectivas feministas de la capital coahuilense ofreciera una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la marcha del próximo 8 de marzo, el Frente Feminista de Saltillo se pronunció en contra de la propuesta de que elementos de la Policía Violeta se encarguen de la seguridad del evento.

De acuerdo con el Frente, en días recientes se dio a conocer la intención de que las elementas de dicha corporación resguarden a las asistentes, lo que —señalaron— representa una incongruencia con el carácter de la protesta encabezada por diversos contingentes en años anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo

A través de un comunicado, la organización manifestó que en las ediciones que han coordinado se ha respetado el acuerdo de que la marcha sea organizada y cuidada por las propias participantes, sin intervención de autoridades.

“Eso no es un detalle logístico. Es un posicionamiento político. La policía es el brazo armado del Estado. Y el 8M es, precisamente, una protesta contra las violencias estructurales que ese mismo Estado no ha sabido prevenir ni erradicar”, expusieron.