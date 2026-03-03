Rechaza Frente Feminista propuesta de participación de Policía Violeta en marcha del 8M en Saltillo
Señalan que en años anteriores la marcha ha sido organizada y resguardada por las propias participantes
Luego de que una de las colectivas feministas de la capital coahuilense ofreciera una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la marcha del próximo 8 de marzo, el Frente Feminista de Saltillo se pronunció en contra de la propuesta de que elementos de la Policía Violeta se encarguen de la seguridad del evento.
De acuerdo con el Frente, en días recientes se dio a conocer la intención de que las elementas de dicha corporación resguarden a las asistentes, lo que —señalaron— representa una incongruencia con el carácter de la protesta encabezada por diversos contingentes en años anteriores.
A través de un comunicado, la organización manifestó que en las ediciones que han coordinado se ha respetado el acuerdo de que la marcha sea organizada y cuidada por las propias participantes, sin intervención de autoridades.
“Eso no es un detalle logístico. Es un posicionamiento político. La policía es el brazo armado del Estado. Y el 8M es, precisamente, una protesta contra las violencias estructurales que ese mismo Estado no ha sabido prevenir ni erradicar”, expusieron.
El Frente subrayó que la movilización del 8M no es un evento institucional ni un operativo gubernamental, sino un espacio autónomo de protesta y memoria por las víctimas de violencia machista.
“Es una protesta política. Es un espacio de autonomía. Es un espacio de memoria para sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio”, indicaron.
Asimismo, advirtieron que permitir la presencia de un cuerpo policial rompe con el acuerdo histórico de autocuidado y contraviene el espíritu de organización sin tutela institucional que ha caracterizado la marcha.
“También es importante decirlo: ningún colectivo es dueño del 8M. No puede decidir unilateralmente transformar su carácter ni modificar acuerdos construidos por años. La seguridad en el 8M no se trata de control, se trata de cuidado, y el cuidado, en esta marcha, ha sido siempre entre nosotras. Memoria. Autonomía. Coherencia”, concluyó el Frente.