Petra Rodríguez: 60 años de dedicación a la salud en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Petra Rodríguez: 60 años de dedicación a la salud en Ramos Arizpe
    Petra Rodríguez dedicó más de seis décadas a la atención de la salud en Ramos Arizpe, llevando programas de vacunación y prevención hasta los rincones más apartados del municipio. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

La enfermera fue parte del equipo fundador del hospital local en 1974 y se convirtió en un referente de compromiso y servicio comunitario hasta su retiro en 2001

En los rincones más profundos de Ramos Arizpe, el nombre de Petra Rodríguez Gámez evoca gratitud. Con 60 años de trayectoria, la enfermera recuerda con nostalgia sus inicios en el centro de salud local, donde su labor principal era proteger a la infancia mediante la vacunación.

“Andaba de casa en casa, buscando a los niños que no se nos escaparan, para cubrirlos a todos con sus vacunas, que ahora ya son adultos”, relata con ternura. Aquellas jornadas de “corretear” pequeños forjaron una generación sana que hoy la reconoce con respeto en las calles.

Aunque su sueño original era ser maestra, la falta de recursos cambió su rumbo. Fue el entonces alcalde quien, al ver su potencial, la envió a Arteaga para formarse en salud rural, donde aprendió a aprovechar cada recurso de la comunidad para salvar vidas.

“Nos enseñaron todo lo básico para el medio rural... aprovechar todos los recursos que había en la comunidad, pero al mismo tiempo había mucho énfasis en primeros auxilios”, explica Petra sobre aquellos “pininos” que marcaron el inicio de su entrega absoluta al prójimo.

Tras ganar experiencia en la Cruz Verde de Monterrey, regresó a su tierra para integrarse formalmente a la Secretaría de Salud. Su misión no conocía límites geográficos, pues llevaba programas de nutrición y bienestar hasta los ejidos más apartados del municipio.

Su compromiso social era tan profundo que realizaba labores preventivas incluso en la intimidad de los hogares. “Como muchas personas no querían hacerse la detección oportuna de cáncer... acudían a nosotros y en la cama propia de ellas les tomábamos su detección”, recuerda con orgullo.

En 1974, la apertura del hospital local representó un reto personal y profesional. A pesar de tener un hijo de seis años que era su prioridad, su excelencia académica le permitió ser la primera seleccionada para formar parte del equipo fundador de la institución.

“Tuve el orgullo de que, sin haberme ido al curso que ellos organizaron, pude ser la primera en salir electa”, afirma. Este logro marcó el inicio de 27 años de servicio ininterrumpido en el hospital, donde se convirtió en un pilar fundamental hasta su retiro en 2001.

Hoy, al mirar atrás, Petra no solo ve una carrera profesional, sino una vida dedicada al pueblo que la vio nacer. Su historia es la de una mujer que eligió la cercanía y el cuidado humano por encima de cualquier ambición personal o geográfica.

“Yo quiero mucho a Ramos. Aquí nací en mi pueblo y que me sigan recordando como me recuerdan”, finaliza conmovida. Su mensaje es un recordatorio de que la enfermería, más que una técnica, es un acto de amor persistente que trasciende el tiempo.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

