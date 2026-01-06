Salud Coahuila refuerza vigilancia ante regreso a clases y frentes fríos

Ante el regreso a las aulas tras el periodo vacacional, la Secretaría de Salud de Coahuila intensifica las medidas de prevención. El doctor Eliud Aguirre confirmó que la vigilancia epidemiológica se mantiene estricta para evitar el repunte de enfermedades.

Respecto a la influenza, el secretario informó que el estado registra 40 casos confirmados mediante pruebas de PCR. “Vamos muy bien hasta ahora; se han confirmado solo 40 casos de influenza y cero defunciones”, destacó.

Aguirre recordó que la campaña de vacunación contra la influenza concluirá hasta el 31 de marzo. Hasta la fecha, se han aplicado más de 555 mil dosis, de una meta estatal de 985 mil unidades para esta temporada.

El secretario advirtió que no se debe bajar la guardia, ya que apenas inician los frentes fríos más fuertes. Instó a la ciudadanía a acudir a las unidades de salud, que cuentan con biológico suficiente para la población vulnerable.

Sobre el regreso a clases, se mantienen protocolos para prevenir contagios del virus “boca, pies y manos”. Aguirre recomendó a las escuelas realizar una limpieza profunda de mesas, bancos y áreas comunes para garantizar espacios seguros.

“Estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública para detectar a tiempo contagios y asegurar un aseo exhaustivo”, finalizó. Reiteró que, ante cualquier síntoma, los niños no deben ser enviados a los planteles educativos.