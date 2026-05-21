Ramos Arizpe alerta por personas que usan drenaje pluvial como refugio durante lluvias (video)

Se ha alertado que estas personas dañan las protecciones colocadas para volver a ingresar, lo que ha generado una honda preocupación entre las autoridades de Protección Civil y los vecinos de los sectores afectados.

Pese a las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe para impedir el ingreso a la red de drenajes pluviales, personas en situación de calle continúan utilizando estos espacios como refugio.

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El principal riesgo es permanecer dentro de estas estructuras, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando una creciente repentina en los conductos podría poner vidas en peligro de manera inmediata.

De acuerdo con los reportes oficiales, en diversos puntos donde ya se habían instalado barreras y medidas preventivas, estas han sido retiradas o vandalizadas para mantener el acceso al interior.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato a cualquier persona que detecten refugiándose en estos espacios subterráneos, con el objetivo de intervenir oportunamente.

Además del riesgo físico para quienes ingresan, las autoridades señalaron que dentro de estos sitios se han localizado acumulaciones de basura, plásticos y ropa que obstruyen el libre paso del agua.

Estos objetos generan molestias entre vecinos al provocar encharcamientos e inundaciones en algunos sectores, por lo que el exhorto es a evitar normalizar esta práctica y actuar mediante reportes.

Las denuncias ciudadanas deben dirigirse a los cuerpos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública para prevenir situaciones de emergencia antes de que ocurra una tragedia en la localidad.