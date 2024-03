Pide diputado federal por Coahuila más seguridad en carreteras del País

Ante el inminente inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, el diputado federal por Coahuila, Jaime Bueno Zertuche, ha urgido a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las 32 entidades del País a implementar operativos coordinados para salvaguardar la integridad de los usuarios de las carreteras.

Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Bueno Zertuche presentó un punto de acuerdo en el que hizo énfasis en la creciente preocupación por la inseguridad en las vías de comunicación terrestre, destacando la necesidad de una estrategia integral para enfrentar este desafío.

TE PUEDE INTERESAR: El 2023, año con más ataques a candidatos, alerta legislador del PAN en Coahuila

“La inseguridad en las carreteras ha ido en constante aumento. La ciudadanía no puede ni debe resignarse a transitar por ciertas vías a ciertas horas, a la espera de que un día esto cambie. Esto no cambiará si no hay una estrategia, si no hay acciones, si no hay voluntad”, expresó el legislador.

Bueno Zertuche señaló que, con la llegada de la Semana Santa, se espera un considerable aumento en el flujo vehicular, con millones de familias desplazándose a lo largo y ancho del territorio nacional. En este contexto, subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los viajeros.

El legislador destacó el ejemplo de Coahuila, donde la coordinación entre las autoridades federales y locales, junto con una adecuada asignación de recursos y una planificación efectiva, ha dado como resultado la mejora de la seguridad en las carreteras, instando a otras entidades a seguir este modelo.

Como parte de las recomendaciones para los viajeros, Jaime Bueno instó a realizar inspecciones físico-mecánicas a los vehículos antes de emprender un viaje por carretera, así como a evitar conducir en estado de fatiga o bajo los efectos del alcohol.