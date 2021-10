Pide la CDHEC se investigue a Funcionarios por dilación, lanzan recomendación a la FGE

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, emitió su recomendación 56/2021 contra la Fiscalía General del Estado al no haber dado justicia a un accidente mortal donde cuatro personas perdieron la vida y cuatro resultaron lesionadas en la carretera Saltillo-Monclova.

La queja contra la Agencia del Ministerio fue interpuesta por el esposo y padre de las víctimas mortales, quien manifestó que a lo largo del tiempo la Fiscalía no se ha preocupado por dar una solución en términos de indemnización, así como hasta el día de hoy tampoco existe una persona detenida como presunta responsable de los hechos.

La queja fue interpuesta hasta enero de 2020, dado que el afectado fue herido y su salud atrofiada tras el accidente.

Una de las cosas que resaltan del caso, es que la Fiscalía no ha logrado dar justicia al caso pese a que ocurrió en diciembre de 2015, cuando el transporte de personal se impactó sobre el vehículo donde viajaba la familia, entre quienes se encontraban dos niños que perdieron la vida.

“Acudo a este organismo a denunciar estos hechos ya que las autoridades no me han dado respuesta alguna y me traen vuelta y vuelta; el ultimo abogado con el que hablé de la agencia de Castaños y me dijo que no estaba completa la carpeta y que no había ninguna orden de aprehensión”, dice la queja.

Luego de revisar las diligencias que fueron recopiladas por la Agencia del Ministerio Público, la CDHEC determinó que sí hubo violaciones a los derechos humanos en calidad de dilación en la procuración de justicia.

“Resulta evidente que los servidores públicos que tuvieron intervención en la integración de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por AG1, violentaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del agraviado”, expresó.

En ese sentido, la CDHEC solicitó a la delegación Centro de la Fiscalía concluir con el procedimiento interpuesto a fin de que se obtenga justicia adecuada y reparación de daños, así como investigar a los funcionarios que cometieron las dilaciones.