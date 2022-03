Piden Padres de Familia no callar casos de acoso en Colegios de Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) pidió a Colegios en Saltillo no callar casos de acoso sexual y rechaza iniciativa de no contratar docentes varones.

“Hemos tenido contacto con los padres de familia de algunos colegios, la preocupación es que se conozcan, que si afecta al colegio ni hablar, pero que se documente. Pero también se sigan las acciones legales que se tengan que hacer dentro y fuera de la institución”, comentó Francisco Javier Mancillas, representante de la UNPF.

Este tema que ha surgido y se han visto casos o revelado, agregó Mancillas, obviamente por la necesidad de denunciar, pero también por el impulso del movimiento 8M.

Además, señaló que es necesario abrir canales o una unidad para la atención de estos casos puntuales en lugar de ocultarlos o censurarlos.

Algunos docentes señalaron, para VANGUARIDA, que los colegios en los que trabajaban para asegurarse que fueron despedidos sin razón alguna tras la exhibición de algunos docentes y evitar la situación, se vieron en la necesidad de despedir a todos los docentes.

Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia también consideró que la estrategia para erradicar el acoso sexual no es no contratar docentes varones, pues el acoso viene de compañeros y hasta maestras o incluso compañeras, pero no es lo adecuado.